Festividad del Pilar La Guardia Civil celebra su patrona con la marcada ausencia del general Contreras Interior no permite que el último jefe de Andalucía se despida de la bandera, un acto castrense habitual cuando los miembros del Instituto Armado pasan a la reserva

La Guardia Civil ha celebrado este viernes el acto oficial por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo Benemérito. La liturgia ha sido la habitual, con el desfile de fuerzas y los discursos de autoridades en el escenario que se utiliza para estas ocasiones en el hangar que tienen los grupos de reserva y seguridad (GRS) en la comandancia de Sevilla. Sin embargo, a pesar de que el guión era el mismo que en anteriores ocasiones, la ausencia del que ha sido hasta hace ocho días jefe de la IV Zona de Andalucía, el general Manuel Contreras, ha marcado el acto y también la alocución del director general de la Guardia Civil, Félix Azón, que defendió la elección que hace su departamento a la hora de elegir a las personas que ascienden en el escalafón.

El general Contreras pasó a la reserva el 3 de octubre después de que el ministro Grande-Marlaska no lo ascendiera a general de división. Al quedarse sin ascenso, el mando, que había llegado al generalato de la mano del popular Juan Ignacio Zoido, quedaba fuera de la carrera activa. Una decisión, avanzada hace semanas por ABC, y que ha sorprendido en el seno de la Guardia Civil después de que Contreras haya liderado el dispositivo de la Benemérita contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y que según defienden desde el propio ministerio ha restituido el principio de autoridad en la comarca gaditana. Un éxito policial que no le ha servido para ascender a su máximo responsable.

Fuentes consultadas por este periódico han confirmado que la ausencia voluntaria de Contreras en un acto muy señalado ha sido en respuesta a que no le hayan dado la oportunidad de despedirse de la bandera; un acto castrense habitual entre los generales y otros mandos de la Guardia Civil que pasan a la reserva. Las mismas fuentes explican que ha sido el último agravio hacia un general cuya salida del Cuerpo no ha sido nada discreta, lo que no ha sentado nada bien al departamento de Fernando Grande-Marlaska.

Un mensaje de whatsapp en apoyo

Los días previos a la celebración de la patrona ha estado circulando por whatsapp un mensaje de apoyo al general Contreras, en el que se carga las tintas sobre el director general de la Guardia Civil. El mensaje relata que el exjefe de la IV Zona acudió a Madrid a despedirse tras pasar a la reserva. «Éste (por el director general) lo recibió en el pasillo, no le hizo pasar al despacho. Es más, el director general no le ha permitido que el día de la patrona pueda despedirse de la bandera (...) Qué forma más vergonzosa de comportarse por parte de la dirección. Yo tampoco asistiré al acto».

La Guardia Civil entregó este viernes 45 condecoraciones - Rocío Ruz

Félix Azón ha acompañado este viernes a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, quien ha presidido el acto en el acuartelamiento de Montequinto. Azón ha iniciado su discurso agradeciendo el trabajo realizado por el general Conteras. Sin embargo también ha hecho alusión a los ascensos, en clara referencia a la polémica suscitada. «Esta institución siempre premia la idoneidad y elige a los que considera los mejores para los puestos de más responsabilidad». En esa línea ha aplaudido el ascenso del general Rodríguez Castillo, quien fuera responsable de la comandancia de Cádiz, y a quien el director general considera responsable de algunos de los éxitos en la lucha contra el narcotráfico.

La asociación mayoritaria del Cuerpo tampoco asiste al acto como protesta por el inminente ingreso en prisión de un guardia por una pelea ocurrida hace ocho años

La secretaria de Estado de Seguridad, que llegó con retraso al acto, también hizo una referencia velada a la polémica generada en Cataluña por el discurso ofrecido por el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, el general Garrido, quien defendió la operación policial contra los CDR independentistas. El mando de la Benemérita también hizo alusiones a la sentencia del procés; lo que motivó el enfado de la cúpula de los Mossos que abandonaron el acto. La secretaria de Estado ha destacado en su discurso «la neutralidad política» de la Guardia Civil así como su «disposición» para la «defensa de España, que se traduce en el respeto a las instituciones y en el exacto cumplimiento de la Constitución y de las leyes».

Además de la ausencia del general Contreras, la asociación mayoritaria en el Cuerpo (AUGC) tampoco ha asistido a la celebración de la Virgen del Pilar como medida de protesta por el inminente ingreso en prisión de un compañero. Se trata de una acción que la AUGC está llevando a cabo en todos los acuartelamientos. «No estamos para celebraciones militares, ya que ese espíritu militar, conllevará a que este próximo martes se castigue a un compañero con siete meses y un día de internamiento en centro penitenciario militar con la aplicación del Código Penal Militar, texto desfasado y anacrónico, y que no tiene sentido en una sociedad democrática. El motivo, una discusión que tuvo lugar entre compañeros en Zaragoza hace ocho años, ambos fuera de servicio y en fiestas, y cuyas responsabilidades ya se dirimieron en su momento del ámbito disciplinario del Cuerpo, con la consecuencia de la pérdida de destino del trabajador», explican en una nota de prensa.