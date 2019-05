Elecciones municipales 2019 Susana Serrano: «No me molesta que Espadas vaya a misa. En Podemos hay muchos creyentes» La candidata a la Alcaldía por «Adelante Sevilla» dice, sin embargo, que el alcalde socialista debería mantener sus creencias en el ámbito de lo privado y que «debería respetar la aconfesionalidad del Estado que marca la Constitución»

Jesús Álvarez Sevilla Actualizado: 14/05/2019 07:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Susana Serrano (Sevilla, 1979) es licenciada en Historia del Arte y ha colaborado con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y con varios medios de comunicación. La coordinadora general de Podemos Sevilla lideró la candidatura de su formación a la Alcaldía de Sevilla en 2015, con la que obtuvo tres concejales, y ahora hace lo propio con «Adelante Sevilla», que agrupa a IU (dos concejales hace cuatro años) y a otras organizaciones de la izquierda.

Ha criticado a Juan Espadas en un medio de comunicación por autorizar la salida de procesiones fuera de la Semana Santa.

Esto no ha sido así en absoluto. Nuestro grupo está a favor de la Semana Santa, defiende la Semana Santa y hemos llevado más mociones para mejorarla que ningún otro grupo político. La queremos hacer más segura para las mujeres y más democrática ampliando la Carrera Oficial. Lo que dije, durante una conversación larga con un periodista, es que simplemente no se puede perder la esencia de la Semana Santa sacando procesiones a la calle todo el año. Pero yo iba a favor porque todo el mundo sabe que a mí me encanta la Semana Santa.

Le iba a decir que conozco a muchos votantes de Podemos que salen de costaleros y nazarenos en hermandades y que si ponía en cuestión las salidas procesionales no iba a ganar precisamente muchos votos en Sevilla. ¿Es de alguna hermandad?

No, pero mi madre es de San Benito. Y me gusta mucho la Macarena.

¿Le molesta que Espadas diga públicamente que es creyente y va a misa?

Para nada me molestan las creencias religiosas de Espadas. De hecho, hay muchos compañeros y compañeras creyentes en Podemos. Lo que no me parece bien es que el alcalde incumpla la aconfesionalidad de los poderes públicos que marca la Constitución. Creo que un cargo público debe dejar sus convicciones religiosas en el ámbito de su vida privada.

La política de vivienda es uno de las prioridades de su formación y su actitud respecto a las ocupaciones de viviendas siempre ha despertado mucha polémica. Tengo un amigo que vive en un bloque de viviendas y que tiene en el piso de enfrente desde hace más de un año y medio a una pareja de «okupas». No pagan la comunidad, aunque usan todos sus servicios, y se ha conectado a un enganche ilegal de luz y agua que pagan el resto de los vecinos. ¿Qué le diría a mi amigo?

Que acuda a la Policía y al amparo de la ley. Eso no lo quiere nadie pero tampoco hay que simplificar. Espero que me saque esta frase en su complejidad en la entrevista. Todo el mundo debe hacer uso de la ley y de sus derechos si le ocupan su vivienda. Como si le robaran un coche. Pero nosotros entendemos a la gente que se ve en la situación de ocupar porque no tienen donde meterse. Y si no encuentran en las administraciones públicas una solución, tendrán que meterse en algún sitio con sus niños pequeños.

Esta pareja de «okupas» de la que le hablo no tiene niños pequeños. Ni grandes.

Aquí no estamos por defender que se le quite la vivienda a nadie, pero las instituciones tienen que ofrecer un solución para evitarlo. Nosotros llevamos en nuestro programa aumentar el parque público de viviendas y alquileres sociales para hacer frente a la especulación. Creo que a su amigo le interesaría conocer lo que las instituciones públicas podrían hacer para evitar esa situación. Hay muchas personas que necesitan una vivienda social en Sevilla y nosotros lo favoreceríamos así y ayudando a los propietarios a alquilar sus viviendas. Lucharíamos contra la especulación y la subida del alquiler de las viviendas.

Creo que todo eso no le serviría de mucha ayuda en este momento a mi amigo.

Bueno, que pregunte su amigo quién gobernaba cuando ha pasado esto. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo porque se ha especulado con un bien de primera necesidad. Cuando dejas a una gran parte de la población malviviendo o sin poder pagar alquileres o en situaciones extremas, al final acaban pasando estas cosas. Pero la culpa es de los partidos que han gobernado este país desde hace muchos años.

¿Le han ocupado la vivienda a algún conocido suyo?

No recuerdo ahora ningún caso. En todo caso, insisto en que ha que ofrecer soluciones.

Desde hoy todas las empresas deben tener un registro de su hora de entrada y su hora de salida. ¿Fichan los trabajadores de Podemos?

Muchos amigos nos dicen que no tenemos que autoexplotarnos porque hacemos muchas horas-extra, pero esto tiene que ver con el componente vocacional de la política. Trabajamos todos más horas de lo que nos corresponde. Somos militantes políticos y tampoco nos vamos a dedicar a la política durante mucho tiempo. De todas maneras, no llevo el tema de recursos humanos.

En la sede central de Podemos aprobaron no hace mucho un ERE y pagaron las indemnizaciones mínimas que contempla la reforma laboral del PP que quieren derogar desde hace más de cinco años. ¿Qué opina de eso?

Nosotros estamos multados por la «ley mordaza» y también queremos derogar la ley-mordaza.

En este caso, es su partido el que decidió aplicar esta parte de la reforma laboral contra la que se manifiestan en contra.

No conozco bien el caso, pero nosotros aplicamos y respetamos la ley. Otra cosa son las propuestas que tengamos.