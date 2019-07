Diez deportes de aventura en la provincia de Sevilla La práctica del rafting, paracaidismo, puenting o barranquismo pueden ayudarnos a romper la rutina en el verano

El ser humano no está ávido de riesgo, sino de aventura. La rutina puede fragmentarse de múltiples formas, pero una de ellas es la de apostar por una experiencia fuerte que tenga algún ingrediente esencial para que nunca se olvide: por su belleza, su impacto, la adrenalina que genera o la sensación profunda de absoluta libertad. No es lo mismo ser valiente que osado, pero en la provincia de Sevilla encontramos numerosas actividades deportivas que conviven con la emoción y la valentía, el esfuerzo, la superación del miedo y el desfogue que muchos buscan en sus vacaciones. Por ello, proponemos diez experiencias que no dejan indiferente.