Carmen Osuna: El color de la discreción y la elegancia

Ella misma lo reconoce: es tímida. No se prodiga en los típicos eventos del mundo fashion, ni la vemos saludando después de desfiles, que apenas hace. Carmen Osuna, sevillana de 35 años, es la diseñadora y creadora de la firma Colour Nude. Dentro de poco celebrará el décimo aniversario de una marca para invitadas y novias que cuenta con tiendas propias en Sevilla y Madrid, shop online y 150 puntos de venta por España, Europa y Latinoamérica.

De pequeña miraba con detenimiento cómo trabajaban las modistas y soñaba con la moda mientras hojeaba revistas, que en su casa formaban verdaderas torres. «Creatividad, estética, exigencia, dinamismo, evolución… Nunca he considerado dedicarme a otra cosa porque la moda es mi pasión».

Es evidente que Carmen no toma ninguna decisión sin pensarla y meditarla. Nada de impulsos. Para empezar con el nombre de su proyecto personal, Colour Nude. «Para mí el color nude es un color neutro, femenino y elegante, algunas de las cualidades más características de nuestros diseños. Además, significa desnudo, algo que relaciono con las líneas puras y simples, básicas en nuestros patrones. Pero también elegí un nombre en inglés pensando siempre en la proyección internacional», recuerda.

«No me gusta hacer proyecciones a largo plazo por la incertidumbre para las empresas pequeñas. Tus planes pueden cambiar de un día para otro»

De aquellos primeros tiempos de Colour Nude, que ahora se ubica en el Polígono Pisa, rememora su pequeño taller en un cuarto piso de la calle Virgen de Regla. En él ella se encargaba de todo, desde ir a la mercería, contactar con los proveedores, llevar los cortes a las modistas… Uno de los momentos más importantes para el despegue de Colour Nude fue su primer cliente multimarca, una tienda de referencia en Sevilla: Hand. «Stephane, su dueño, apostó por la firma y compartíamos perchero con las mejores marcas francesas del momento. Sirvió para que nos tomasen en serio». Y tanto ha sido que en estos años ha llegado a vestir a Isabel Preysler, Eugenia Silva y Eva González, entre muchas otras.

La diseñadora, que se convirtió en emprendedora para poder hacer realidad su sueño, asegura que lo más difícil es vender. Su secreto es la exigencia. «Aunque parezca que las colecciones no varían mucho, hay una gran evolución en el perfeccionamiento de las prendas. Estamos en continuo proceso de mejora, siendo muy exigentes desde el principio con la calidad», responde. Ante la globalización de tendencias y looks que se repiten hasta la saciedad, Carmen piensa que «cada mujer es única y puede dar su toque personal a lo que lleve». La moda, sin lugar a dudas, es un medio de expresión. ¿Qué dice alguien sobre sí misma cuando elige vestir de Colour Nude? «Hacemos diseños para ocasiones especiales, pero siempre pensados para que la mujer que lo lleve sea ella misma, natural y se sienta muy guapa. No queremos que destaque el vestido, sino la mujer que lo lleva».