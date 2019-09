Sevilla Botellonas de universitarios dejan la ribera del Guadalquivir como un vertedero Vecinos denuncian que están celebrando la entrada del curso desde el lunes y que el Ayuntamiento de Sevilla no actúa

Los vecinos de la calle Arjona, Torneo, adyacentes y usuarios que acuden a la zona para hacer deporte o pasear están indignados porque desde el pasado lunes se suceden por las tardes y bien entrada la madrugada botellonas de jóvenes universitarios que dejan todo el terreno de la ribera del río -desde la Barqueta hasta el acuario y zona de desembarque de los turistas- llena de basura y cochambre después del alboroto y ruido inherente a la concentración.

Por esta zona pasan los turistas que llegan en barco a la ciudad ABC

Uno de los residentes afectados, Juan Zamudio, ha relatado a ABC que «con este ese espectáculo me desayuno, tras una noche de ruido, con la basura de "niños" de colegios mayores de Sevilla, celebrando que seran universitarios. Vamos que no son memes ni canis, no son bandas violentas, ni yonkis. Dicen que son nuestros futuros universitarios».

En su opinión «sólo la inacción política es la culpable» pues esto no se «resuelve mirando para otro lado, solo actuando se educa en civismo».

Propone que «lo limpien los niños o lo paguen sus papis, los trabajadores de Lipasan deberían negarse, que quede como monumento al incivismo». «Contra lo público ninguna tibieza y eso solo es responsabilidad de los gobernantes», apostilla.

También denuncia que ha llamado a la Policía Local y que los efectivos acuden a la zona «aparcan los coches y se ponen a mirar, o sea, que no impiden la concentración».