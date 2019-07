El Ayuntamiento de Sevilla solicita 20 millones a Europa para ampliar el tranvía a Santa Justa El Banco Europeo de Inversiones financiará también el Plan de la Vivienda

El alcalde, Juan Espadas, ha anunciado este lunes durante un encuentro organizado por la cadena SER en Sevilla que ha solicitado 20 millones de euros a los fondos Feder de la Unión Europea para financiar la ampliación del tranvía hasta Santa Justa. Espadas defendió que «la ciudad tiene que lograr dar un salto cualitativo en cuanto a la movilidad sostenible» porque es «consciente de que el retraso en algunas infraestructuras para el área metropolitana de Sevilla nos ha impedido adoptar medidas necesarias para una gran capital como ésta, pero no debemos perder más tiempo y para ello, es fundamental la SE-40, el metro, el Cercanías, el Metrocentro, los aparcamientos subterráneos disuasorios, los carriles bici y la movilidad peatonal».

En este sentido, el alcalde ha defendido que «tenemos que alcanzar un acuerdo en torno a la ampliación progresiva del Metrocentro, competencia exclusiva de decisión municipal» porque «el tranvía que sale de la Plaza Nueva no se concibió para dar servicio hasta San Bernardo y morir ahí. La Universidad, Nervión, Santa Justa y de nuevo la entrada en el Centro por Ponce de León hasta las Setas nos dibuja un anillo perfecto que permitirá peatonalizar desde las Setas a la Gavidia, mejorando todo ese entorno con la puesta en marcha además de la actividad en la antigua comisaria y San Hermenegildo». Para lograr esto, Espadas se refirió sin rodeos a la financiación: «No hemos perdido ni un día y por eso acabo de formalizar la solicitud para obtener financiación europea en la ampliación del Metrocentro a través de los fondos Feder». Se trata concretamente de una petición de financiación de hasta 20 millones de euros y en este asunto Adelante Sevilla mostró ayer al alcalde su apoyo en el futuro anunciando que le tenderá la mano.

Por otra parte, Espadas ha anunciado en este encuentro que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) va a entrar en la financiación del Plan de la Vivienda, concretamente en el área de renovación urbana, donde Los Pajaritos es el área de mayor prioridad de intervención. Durante su intervención en el desayuno coloquio Encuentros SER «Un nuevo liderazgo para la ciudad de Sevilla», Espadas ha asegurado que para este mandato se ha configurado un gobierno «con fuerza y respaldo para los grandes retos, con voluntad de acuerdo y consenso y sin condicionamientos o hipotecas que desdibujen lo que los sevillanos votaron». En este marco, puso en valor «el saneamiento de las cuentas y la estabilidad» otorgada en su mandato, en el que la deuda se ha reducido de 450 a 260 millones, la cifra prevista de cierre de 2019.

En este marco, considera que es positivo que la sociedad se mueva, haciendo referencia a la plataforma civil «Sevilla ya», añadiendo que en ocasiones «hay que dejar la pancarta, que a veces es muy útil» y trabajar en otras vías, ya que «nos conocemos bien porque alguna pancarta ya no es blanca sino que está ajada». «Este alcalde está para trabajar con vosotros e ir juntos a reivindicar lo justo a otras administraciones, pero sin visiones parciales y concretas, sino que tengan una explicación social convincente», incide.

En este contexto, Espadas hizo referencia al desarrollo urbanístico en la ciudad y anunció la «implicación» del BEI en el Plan de la Vivienda de Sevilla. «Se le presentó el plan municipal de vivienda, recogiendo actuaciones al este, norte y sur, con desbloqueos, y está terminando de definir su posicionamiento, al parecer en positivo, sobre en qué proyectos intervendrá», detalló

El alcalde añadió que el BEI considera interesantes los procesos de renovación urbana en la ciudad, con «Los Pajaritos como la gran asignatura», y los nuevos modelos de vivienda que «triunfan a nivel europeo», como son los destinados a jóvenes y mayores. «Hay oportunidades de financiación y no las perdemos. Hemos pasado de cero a cien millones captados de Europa en cuatro años. Esa será la senda», sentenció.

En esa línea, Espadas aseguró que se seguirá además aportando inversión a los barrios, «pero mejorando la gestión» y con medidas que van más allá del desarrollo de planes de choque puntuales. Considera que el sector público tiene una capacidad de intervención «más rápida» a través de las empresas municipales, por lo que la Gerencia de Urbanismo «se verá haciendo las cosas de otra manera y Emvisesa, que ya no solo camina sino que corre, será importante no sólo en materia de vivienda si no de obras». «Es algo que hemos reforzado desde la coordinación y se apuesta por que Emvisesa realice el trabajo de modo mucho más directo», concluyó.