Tribunales La Audiencia declara culpable de homicidio y agresión sexual al violador del Tamarguillo El jurado considera probado los delitos de violación en grado de tentativa y homicidio (asesinato)

S.I.

Sevilla Actualizado: 30/11/2018 19:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El jurado del caso de asesinato del Parque Amate ha considerado al principal acusado, Miguel Ángel Fernández Delgado, culpable de los delitos de homicidio y agresión sexual en grado de tentativa por los hechos acontecidos el 27 de julio de 2017. En un auto hecho público este viernes la Audiencia Provincial considera probado que mató e intentó forzar a la víctima.

El tribunal no reconoce ninguna circunstancia atenuante que rebaje la consideración penal de estos hechos. En los próximos días, se fijará la pena.

Durante la última sesión del juicio, celebrada el pasado miércoles, el fiscal mantuvo la acusación por delitos de homicidio y agresión sexual en grado de tentativa. Si bien, ha tenido en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el violador del Parque de María Luisa y ha redefinido la calificación de ambos delitos que estarían en concurso y contarían como uno solo a efectos de pena.

Además, ha eliminado la supuesta profanación de cadáveres con la que había calificado inicialmente el hecho de que Fernández Delgado hubiera prendido fuego al cuerpo de la víctima tras consumar el crimen. La fiscal entiende que al provocar el incendio no buscaba atentar contra la memoria de la mujer, sino borrar las pruebas de su implicación.

Esas modificaciones en su escrito suponen una rebaja final en la petición de pena, de los 21 años y cinco meses a los 14 años que ha reclamado este miércoles.

Por su parte, la defensa entiende que Miguel Ángel Fernández cometió un homicidio imprudente porque no quería matarla. Además de considerar que no existe violación ya que un cadáver es una «cosa», no un ser humano. También solicita la aplicación de las circunstancias atenuantes de drogadicción y confesión. La pena resultante serían unos cinco años.

Tres víctimas

La mujer de 39 años del Parque Amate fue la tercera víctima de Fernández Delgado, y además se llevó la peor parte pues la mató cuando se resistió a se violada. Antes de ella abusó de una joven de 28 años regresaba a su casa después de pasar la noche con sus amigos en las fiestas de Zalamea de la Serena, un pequeño pueblo de Badajoz que estaba punto de despertar aquel 23 de agosto de 2003. Eran las 6.40 de la mañana cuando un chico se acercó por detrás de María (nombre ficticio para proteger su identidad) e interrumpió su camino de vuelta. Le pidió fuego, intercambiaron unas cuantas palabras y María volvió a enfilar los pocos metros que distaban de su domicilio cuando notó que alguien le tiraba con fuerza del brazo y al intentarse zafarse, ese mismo chico que acababa de encenderse un cigarrillo, la cogió del cuello con violencia, le tapó la boca y le amenazó: «Si gritas te mato». Por esta agresión fue condenado y cuando salió de la cárcel perpetró una violación más, en la Ronda del Tamarquillo, que fue la que finalmente llevó a su identificación como el autor de el asesinato por el que este viernes se le ha condenado.