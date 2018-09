Antonio Augusto: «Hay muchos factores que obligan a los menores de edad a prostituirse» El director sevillano acaba de rodar la película «Jaque al descubierto», que aborda el consumo de drogas y la prostitución infantil en España

Antonio Augusto Arrebola acaba de grabar «Jaque al descubierto», su ópera prima si tenemos en cuenta que es su primer largometraje. El actor y director sevillano y del barrio de la Macarena, pero de esos barrios que viven fuera de la muralla y que también son Macarena. Nacido en el hospital de Las Cinco Llagas, actual Parlamento de Andalucía y «criado en esas huertas que se resisten a desaparecer donde vivían mis abuelos maternos y a día de hoy aun continúa la familia trabajando la tierra».

¿Cuál ha sido su formación?

Estuve durante tres años en la Escuela Viento Sur, donde me formé como actor y posteriormente siempre realizando cursos ya más especializados, porque un actor no debe nunca de dejar de formarse y mantener un entrenamiento continuo. Terminé en la escuela y formé parte del elenco actoral de la compañía teatral The Accent Group con la que pude representar varias obras por Andalucía, el teatro es la mejor escuela para un actor. En estos últimos años, atraído por la escritura, realicé un curso de guión cinematográfico con Rafael Cobos (Goya 2015 por La Isla Mínima y Goya 2017 por El hombre de las mil caras).

¿En qué directores se inspira?

Tanto nacionales como extranjeros, de todos se puede aprender, no tengo ninguno fetiche. Si puedo decir que me inspiro más en lo que tengo más cerca y comenzando por Alberto Rodríguez, pasando por Paula Ortiz y terminando en Pedro Almodóvar, los directores españoles siempre están los primeros.

¿Álguna película de cabecera?

Sí, «Con faldas y a lo loco» de Billy Wilder, desde siempre ha sido mi película preferida, quizás porque me habría encantado hacer el papel de Jack Lemmon.

¿Tiene predilección por algún género concreto?

El drama

¿Por qué ahora el salto de actor a la dirección?

Tenía una historia que quería contar, una historia en la que había invertido varios años en investigación y escribiendo el guión y no quería que se quedara en un cajón. Sabía que no sería fácil pero como se suele decir, el que no arriesga no gana.

Y a través de un proyecto colaborativo…

Es la única forma que encontramos para hacer realidad este proyecto, unirnos diferentes profesionales y hacer realidad Jaque al descubierto.

¿Habéis recibido algún tipo de ayuda o subvención?

No, ninguna.

Jaque al descubierto, ¿un problema social o psicológico?

Un problema social que desemboca en un problema psicológico.

¿El título hace referencia al ajedrez?

Es el protagonista quien tiene esa pasión, por mediación de su padre. Yo jugaba cuando era un chaval en la calle, algo impensable a día de hoy. Pero sería interesante que se recuperaran este y otros juegos que hemos abandonado arrastrados por las nuevas tecnologías.

¿Cuánto ha durado el rodaje?

Comenzamos el 1 de agosto, y terminamos la segunda semana de septiembre.

¿Cuáles han sido los escenarios elegidos?

En Sevilla capital, fiel a mi barrio, o a mis barrios, porque hemos rodado en varios puntos cerca del Parlamento de Andalucía y en Pino Montano. Y en diversas localidades cercanas a la capital como Gines, Sanlúcar la Mayor, Torre la Reina (Guillena), Camas y San José de la Rinconada.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del rodaje?

Lo mejor los momentos de compañerismo, las relaciones humanas y los lazos que se crean en proyectos como este, donde el trabajo se vive de una forma tan intensa. Lo peor el calor, en agosto ya sabíamos que lo padeceríamos, pero rodar en exterior y con las altas temperaturas ha sido lo más agotador.

¿La pobreza siempre está en el origen de la prostitución infantil?

Hay muchos factores que obligan a los menores de edad a prostituirse, pero la mayoría de éstos son por necesidades económicas en su hogar. También por el abandono del hogar o la drogadicción.

Un tema delicado que no se ha afrontado muchas veces en nuestro país…

Es un tema del que no se suele hablar, porque hablar de prostitución no es fácil y si lo unimos a la palabra menores, se convierte en algo prohibido. Y es algo que pudimos comprobar al buscar localizaciones para rodar, en algunos casos, al conocer la trama de la película nos negaban el poder rodar en ese lugar, como un instituto de secundaria, que no quería que se le relacionara con la historia que viven los protagonistas, jóvenes como los alumnos que cursan sus estudios en ese instituto.

Y con la producción de Tres Producciones y Media…

Si, con la ayuda de Tres Producciones y Media que desde el principio se interesó y creyó en el proyecto ha sido posible crear un maravilloso equipo técnico que está poniendo todo su esfuerzo e ilusión en este largometraje.

¿Qué historia has querido contar?

Cuando oímos hablar de prostitución infantil normalmente nos trasladamos a países lejanos al nuestro, pero debemos saber que en España son desarticuladas redes de prostitución infantil todos los años, a quienes además se les incautan miles de fotografías y videos de menores. Esta es una historia de un chico que podría ser el compañero de clase de nuestro hijo, el hijo de nuestra vecina o incluso nuestro propio hijo. Es una historia de miedos, de sacrificios, de superación y de amor. Es una historia protagonizada por jóvenes, para jóvenes y para adultos que tienen siempre que estar muy atentos a los menores y sus problemas.

¿Quiénes forman el reparto?

Está protagonizada por Carlos Guirao al que acompañan, Daniel Tellez, Iván Román y Eva Bonald, un elenco de jóvenes actores al que se les une los ya consagrados Jesús Garrido, Manuela Luna, Zaira Rey o Manuel Navarro.

¿Dónde y cuándo podremos ver la película?

Esperamos que esté terminada para la próxima primavera y la estrenaremos en Sevilla.

¿Acudiréis a algún concurso o festival?

Por supuesto, la presentaremos a todos los festivales que sea posible.

Un mercado difícil…

No es difícil hacer buen cine, sería aun más fácil si obtener las ayudas no fuera tan complicado, si no fueran necesarios tantos requisitos, porque dependiendo de las producciones, así deberían ser las ayudas. Al final como en tantas otras cosas te queda la sensación de que son siempre los mismos los que se reparten el pastel. Y terminada la película sería interesante que las televisiones públicas se interesaran por ellas. Son muchas las películas que no pasan por las salas de cine ni las televisiones a pesar de ser reconocidas en un sinfín de festivales. Pero hay algo que aun me parece más grave, películas que son subvencionadas con dinero público y terminan no viendo la luz.