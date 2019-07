Ps4 La web de Alcampo de Sevilla pone a la venta la PS4 a un céntimo durante horas Decenas de usuarios aprovecharon la oferta y adquirieron las consolas a un precio irrisorio; ahora les comunican que sus pedidos han sido cancelados

La oferta era mucho más que un chollo, era la oportunidad única de adquirir una consola PS4 con un disco duro de 500 GB, que tiene un precio de mercado que ronda los 300 euros a sólo un céntimo. Sí, costaba creerlo pero decenas de compradores que vieron el anuncio en la web del centro comercial de Alcampo de Sevilla Este, se lo terminaron de creer cuando el sistema les dejó hacer la compra y a sus correos les llegó el justificante de la operación realizada correctamente.

Uno de esos compradores relata a ABC que la oferta estuvo vigente este domingo durante varias horas y aquellos que la cazaron no lo dudaron y aprovecharon para adquirir decenas de productos. «En mi caso compré 20 consolas y tengo el albarán para poder recogerlas este lunes». Sin embargo, este lunes por la mañana recibió un correo electrónico de Alcampo en el que le comunican que «lamentablemente» no disponen de los productos de su pedido y por ese motivo es cancelado. En dicho email, la empresa no admite fallo alguno sino que no dispone de esa mercancía por falta de stock.

Este vecino de Sevilla Este no es el único afectado. Al menos hay unas 60 personas, de distintas provincias, que han entrado en contacto a través de un grupo de Telegram que les está sirviendo de foro para intercambiar experiencias y debatir posibles medidas de presión. Una veintena de compradores se personaron este lunes por la tarde, a la hora acordada previamente para la recogida de la mercancía, en el citado centro comercial sevillano. Allí sólo han podido presentar una hoja de reclamaciones y han recibido una carta que les notifica que el precio obedece a un error informático «involuntario e indeseado» y les piden disculpas por los inconvenientes. Este periódico ha tratado sin éxito de contactar con el gabinete de prensa de la compañía.

No es la primera vez que un fallo informático pone en un aprieto a una marca consolidada. En 2016 se volvió viral la oferta de 40 euros por un teléfono móvil de última generación que costaba más de 200 euros. El error se circunscribió a la plataforma de Amazon en España. A las pocas horas de que el anuncio se volviera tendencia en redes sociales, la empresa comunicaba a los compradores que había sido un error y que cancelaban los pedidos sin coste alguno para los usuarios.

Más recientemente, la red volvió a echar humo por la oferta de portátiles de la marca Dell por 35 y 39 euros publicada el pasado mes de mayo. La empresa no ha entregado los equipos adquiridos por los usuarios a ese precio argumentando que se produjo un error en la plataforma informática. Sin embargo, centenares de afectados ya se han organizado para reclamarle a la empresa el cumplimiento del correo electrónico en el que se les confirmaba la compra efectuada y el plazo de entrega.

Facua ACUA-Consumidores en Acción ha recogido muchas de esas quejas y ha interpuesto denuncias contra la multinacional estadounidense ante las autoridades de consumo de las diecisiete comunidades autónomas por no entregar miles de portátiles. La asociación se ha dirigido a las agencias, institutos y direcciones generales de consumo para solicitarles la apertura de expedientes sancionadores por infringir la normativa de protección de los consumidores al haber cancelado unilateralmente contratos de compraventa suscritos con multitud de usuarios.

Las compras no sólo se tramitaron de manera automática desde la web de la compañía, sino que pasadas varias horas ésta envió un mensaje de correo electrónico a cada usuario en el que le comunicaba la «confirmación del pedido», las características técnicas del producto adquirido, las cláusulas del contrato de compraventa formalizado y la fecha de entrega. Lo mismo ha ocurrido con los afectados de Alcampo, que presentan como prueba los albaranes que debían entregar para recoger sus PS4.