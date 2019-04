Adolfo González: «Si Elcano fuera americano, habría películas y llevarían años celebrando la gesta de la circunnavegación» Adolfo González, profesor de Historia de América, denuncia los «complejos españoles» y califica de «estupidez» las peticiones de perdón por la Conquista

Jesús Álvarez Sevilla Actualizado: 28/04/2019 08:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Adolfo González (Sevilla, 1951) es doctor en Historia de América y profesor jubilado de esa materia en la Universidad de Sevilla, donde desempeñó el cargo de vicerrector de Extensión Cultural. De la mano de Soledad Becerril, entonces alcaldesa de Sevilla, se incorporó en 2003 a las listas electorales del PP y fue diputado por Sevilla en el Congreso de los Diputados durante ocho años. Participó en las comisiones parlamentarias de Educación y Ciencia, Cultura y Cooperación Internacional.

Si la gesta de Magallanes y Elcano la hubieran hecho franceses, ingleses o nortemericanos: ¿qué cree que estarían haciendo hoy?

Fue una de las grandes hazañas de la historia y llevarían años celebrándola a nivel mundial. En España nos hemos arrugado un poco, aunque al final nos pusimos firmes con el Gobierno portugués.

¿No cree que los norteamericanos habrían hecho alguna película?

Claro. Fíjese en lo que han hecho con la conquista del Oeste, que ocurrió en el XIX y no en el XVI.

¿Esto de estar acomplejado con su historia es algo muy español?

Sí, completamente. Aplaudo a los franceses con sus cosas, su himno y su bandera. Nosotros tenemos la costumbre de enturbiarlo todo cuando hemos hecho cosas impresionantes. Son los complejos españoles cuando tenemos muchas más luces que sombras. Esta fue una de las pocas expediciones que financió la Corona Española, aunque la portuguesa la rechazó antes, como la de Colón.

¿Qué le parece que el nuevo presidente de México diga que le pidamos perdón por la conquista, que califica de «genocidio»? En Estados Unidos algunos alcaldes también han ordenado retirar estatuas de Colón y otros conquistadores.

A mí esto me parecen tonterías. Lo de López Obrador me parece más grave y lo malo es no haberle dado una respuesta adecuada. Todo esto de la masacre no tiene sentido y está completamente desvirtuado por intereses ideológicos que no responden a la realidad histórica. También se quiere reescribir la historia exagerando las cosas negativas, cuando sólo con ver todas las universidades que se hicieron desde principios del siglo XVI ya demuestra la ingente labor cultural que se hizo allí. Se hicieron catecismos para indígenas y ni siquiera se impuso el español como lengua obligatoria. Se respetaron todas las lenguas indígenas. No fue así lo que se dice.

Esto de pedir perdón por algo que ocurrió hace siglos, en sociedades con valores muy diferentes a los actuales, se ha convertido en algo recurrente, casi una moda.

Cuando yo era diputado en el Congreso se hizo por la comunidad negra española una proposición no de ley para su reconocimiento como minoría. Digo «negra» porque es como ellos se identificaban. Se pidió que se incluyera una petición de perdón por la esclavitud y por supuesto nos negamos. Podemos también decía que había que pedir perdón. Por cierto, en la época del Descubrimiento la Corona Española prohibió expresamente la esclavitud de los indígenas, lo que no ocurrió en Estados Unidos varios siglos después, como bien sabemos.

Sevilla se convirtió en esa época en la capital del mundo.

Yo creo que aún vivimos de ese recuerdo. Toda la navegación trasatlántica de la época terminaba en el puerto de Sevilla. Ya en el XVIII se utilizaron otros puertos, pero en la Sevilla del XVI se movía muchísimo dinero y la actividad mercantil y social era impresionante.

De hecho, hasta 1930 Sevilla superaba en un veinte por ciento la media de riqueza de España. Apenas unas décadas después, tras un retroceso económico sostenido en el tiempo, se colocó un veinte por ciento por debajo y no salimos de ahí.

Los gobiernos de España han privilegiado económicamente al Norte, especialmente a Cataluña y a País Vasco. Se les ha transferido mucho capital en la segunda mitad del siglo XX. Tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, conocí al alcalde de Ermua, el socialista Carlos Totorika, porque le invitamos a que diera una conferencia en la Universidad Sevilla. Recuerdo que me dijo que ya no sabían qué hacer con el dinero que le llegaba del Estado, que ya no podía hacer más polideportivos ni más ramblas ni más parques. Esto se lo decimos al alcalde de Carmona, o de cualquier otra localidad sevillana o andaluza, y pone el grito en el cielo. Vascos y catalanes saben venderse muy bien, pero han recibido mucho más dinero del Estado que los demás.