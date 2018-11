Adepa denuncia el bloqueo del proyecto de la cripta del Alcázar Según los conservacionistas, la venta de la casa número 11 ha frenado el plan, ya que ahí estaba el acceso

Alberto García Reyes

El proyecto para hacer visitable la cripta del Patio de Banderas, donde los historiadores ubican el origen de Sevilla, está en estos momentos bloqueado porque su acceso estaba previsto por la casa número 11, que ha sido vendida por el Estado a un privado sin subasta ni concurso público. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) denunció ayer esta situación en una rueda de prensa en la que intervinieron su presidente, Joaquín Egea, y el arquitecto José García-Tapial junto con el escritor Jacobo Cortines. Según explicó Egea, la citada venta del número 11 «está afectando muy negativamente al Alcázar y por eso pusimos un escrito al Ayuntamiento con la intención de que se subsanara, pero no nos han contestado y hemos presentado otro este pasado viernes para anunciar que si no hay respuesta, nos vamos a los tribunales para saber por qué se dio en dación de pago esa casa».

La intención de Adepa es poner un recurso de alzada al procedimiento administrativo e inmediatamente acudir a los juzgados, ya que las consecuencia de la venta afectan a un proyecto vital para el futuro del Alcázar, el de la cripta del Patio de Banderas, donde se pueden ver los restos más antiguos de Sevilla gracias a las excavaciones realizadas durante décadas en esa zona y culminadas en los últimos años por el arqueólogo Miguel Ángel Tabales. Egea es muy contundente en este asunto: «Además de que se ha perdido el techo de arriba, el albero no está compactado y no está la fuente, tampoco se está ejecutando el proyecto para hacer visitable esa cripta al que se comprometió el alcalde, Juan Espadas, hace tres años y medio. La idea era situar la entrada por la casa que se ha vendido y la salida por la que da a la calle Joaquín Romero Murube, pero como ambas casas están ocupadas, ese proyecto no va adelante a pesar de que tienen dinero». Es decir, «la venta de la casa número 11 ha truncado el proyecto inicial, que era recuperar todo el espacio, ya que ahora mismo no es visitable porque sólo caben 20 personas».

Adepa aclaró también que «no hay ninguna casa más en la situación de la que ha sido vendida, ya que todas son de Patrimonio del Estado menos tres: una que es de la Junta de Andalucía, otra que pertenece al Ayuntamiento y la tercera que es del Ministerio de Medio Ambiente, que es importantísima porque allí tiene la puerta de salida por la calle Joaquín Romero Murube».

Sin embargo, la paralización del proyecto de la cripta como consecuencia de la pérdida de la citada casa, comprada por la persona que la tenía alquilada desde los años sesenta en un proceso del que no hubo ninguna publicación en los boletines oficiales, ha provocado en los conservacionistas «una preocupación doble». Adepa se pregunta «por qué no se aprueba el Plan Especial del sector en el que figuraba que a estas casas se le iba a dar el tratamiento de Bien de Interés Cultural». Y, por otro lado, plantea que «aparte de terminar este Plan Especial de Protección, pedimos que el alcalde y al Patronato que cumplan su promesa para darle al Alcázar la dimensión que tiene y si no se puede llegar a un acuerdo de cesión de los espacios, que se llegue a un acuerdo de alquiler, pero en todo casos las casas del Patio de Banderas tienen que figurar como parte del Alcázar».

Joaquín Egea pone un ejemplo ilustrativo para valorar la importancia de la protección de estos inmuebles: «No puede ser que la casa en la que se ha hallado el Palacio de Almutamid tenga en los papeles función de oficina de Hacienda. Ya se tenía que haber producido la cesión, que le daría mucho al Alcázar porque se crearía más espacio de visita».

En definitiva, los miembros de esta asociación defienden que «la visión de conjunto general tiene que recuperarse y llegar a un acuerdo con las otras administraciones para que todo esté integrado en el mismo bien porque es absurdo, por ejemplo, que se hable del nuevo acceso por el Patio del León cuando están ahí los jardines de la Contratación que no están unidos con el Alcázar a pesar de que son de la misma época que el Palacio de Almutamid». Dicho de otro modo: Adepa aboga por un acuerdo entre todas las administraciones para que se proteja todo el Patio de Banderas y se le dé uso patrimonial y que en esas casas nunca se vuelva a colgar un cartel de «Se vende».