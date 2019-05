El llamativo look de Marta Bosquet que no dejó indiferente a nadie en la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla es una pasarela para muchas firmas de moda flamenca, un escaparate para influencers y modelos y, en definitiva, un escenario que ofrece mucha visibilidad a todas las personalidades que pasean por el Real.

Este pasado miércoles de feria una de las protagonistas sobre el albero fue la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Ciudadanos), por la elección de indumentaria para su visita a la Feria de Abril con otras personalidades políticas del panorama sevillano y andaluz.

💃🏼 Miércoles de #FeriaSevilla19 con @JuanMarin_Cs y @AlvaroPimentelS

😊 Una mañana estupenda recorriendo el Real, un gran motor económico de creación de empleo y riqueza 💪🏻 pic.twitter.com/D65YaMeCfQ — Cs Andalucía (@Cs_Andalucia) 8 de mayo de 2019

Así, Bosquet eligió para esta jornada festiva una especie de traje negro con aires flamencos, decorado con volantes y transparencias, lunares y encajes en los brazos y en las piernas. A pesar de no haber elegido el tradicional traje de flamenca, Bosquet no renunció a colocarse una flor negra y otra blanca en el pelo manteniendo la tradición, al menos, en el peinado. Su look no ha dejado indiferente a nadie por su originalidad y ha hecho que la política sea el centro de atención de la Feria de Abril por encima de sus compañeros de partido Juan Marín y Álvaro Pimentel, los cuáles fueron mucho menos atrevidos en sus elecciones. Aunque el candidato a la alcaldía de Sevilla por el partido naranja sí que eligió una corbata de lunares más acorde con el escenario en el que se encontraba.