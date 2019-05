A lo largo de sus ocho temporadas, la serie televisiva Juego de Tronos ha logrado perfilar diversos personajes de lo más poliédrico, repletos de (buenas y malas) intenciones y de matices, con los que sus espectadores han tenido fácil identificarse en cualquier lugar del mundo. Hasta en un ámbito tan particular como el de la Feria de Abril de Sevilla.

En la era del meme, la creatividad en la red, que no tiene límites, ha dejado todo un compendio de semejanzas entre los distintos protagonistas del drama épico y los tipos de sevillanos en la Feria de Abril, que ya se ha hecho viral.

Para muestra, un botón: «Cersei Lannister: tiene 5 trajes de flamenca y TODOS de estreno. Toma manzanilla en catavinos con el meñique estirado. Cuando está en la feria sube 57 stories, 80 boomerang, 23 fotos a Facebook... pero si le hablas por whatsapp no contesta».

Los creadores de las ocurrentes traslaciones se encuentran tras la cuenta de Twitter @Camijetas, los cuales ya habían sentado en el trono de hierro, como «El Rey en el Sur», a Francisco Palacios «El Pali». Por lema: «Menos dragones y más pavías de bacalao».

JON NIEVE -Guapito -Tiene a las muchachas locas, pero en verdad es un SIESO -Su bio de Instagram es "Real Fooder 💪🏻 No pain no gain 📈 #CeroExcusas " -Te mira y te fecunda -Innaccesible pic.twitter.com/Nt6V37hSy4

BRAN STARK



-Está ahí pero no hace ná, no baila, no bebe, no da ruido ninguno, solo observa

-Nadie sabe quien lo ha invitado

-Ve el futuro, te dice "no te tomes la 24ª jarra de rebujito que vas a volcar"... y vuelcas

-Waterpartys pic.twitter.com/rrJ2yghAQr