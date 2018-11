Tribunales El violador del Tamarguillo: «No es un enfermo o un adicto es una mala persona» El fiscal solicita en su informe final una pena de 14 años de prisión, rebajando en siete la calificación inicial que había hecho

El juicio contra el violador del Tamarguillo ha consumido este miércoles su última sesión con la lectura de los informes finales. Está previsto que este jueves, el presidente del tribunal le entregue a los miembros del jurado el objeto del veredicto para que empiece la deliberación. Se espera que entre el jueves y el viernes el tribunal haya decidido sobre la culpabilidad de Miguel Ángel Fernández Delgado, en el banquillo por haber matado a una mujer el año pasado en el Parque Amate.

La fiscal, en un duro informe, ha mantenido la acusación por los delitos de homicidio y agresión sexual en grado de tentativa. Si bien, ha tenido en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el violador del Parque de María Luisa y ha redefinido la calificación de ambos delitos que estarían en concurso y contarían como uno solo a efectos de pena.

Además, ha eliminado la supuesta profanación de cadáveres con la que había calificado inicialmente el hecho de que Fernández Delgado hubiera prendido fuego al cuerpo de la víctima tras consumar el crimen. La fiscal entiende que al provocar el incendio no buscaba atentar contra la memoria de la mujer, sino borrar las pruebas de su implicación.

Esas modificaciones en su escrito suponen una rebaja final en la petición de pena, de los 21 años y cinco meses a los 14 años que ha reclamado este miércoles.

La defensa entiende que el violador del Tamarguillo cometió un homicidio imprudente porque insiste que la intención de Fernández Delgado no era matar a la víctima

Por su parte, la defensa entiende que Miguel Ángel Fernández cometió un homicidio imprudente porque no quería matarla. Además solicita la aplicación de las circunstancias atenuantes de drogadicción y confesión. La pena resultante serían unos cinco años.

La representante del Ministerio Público ha negado ambas circunstancias en su informe, afirmando que no ha quedado probado que el violador del Tamarguillo sufra de ninguna adicción a las drogas o que padezca una enfermedad mental. Para ello se basa en los informes de los forenses que negaron esta posibilidad: «No es un enfermo ni un adicto, es mala persona».

No es arrepentimiento, «es vergüenza»

Así ha recordado cómo los peritos que lo examinaron en febrero en la cárcel de Badajoz, donde se encontraba recluido en ese momento, concluyeron que este agresor sexual reincidente, que ya fue condenado en 2006 por violar a otra chica en un pueblo pacense, «puede discernir entre el bien y el mal, puede controlarse y llevar una vida normalizada», ha detallado la fiscal.

Si bien entre los rasgos que definirían su carácter está que es una persona «egocéntrica, narcisista, con baja tolerancia a la frustración, agresiva (la víctima, que murió asfixiada manualmente, tenía rota parte de la laringe) y con un sentimiento de superioridad hacia las mujeres». Eso explicaría, ha recordado la fiscal, que en su historial haya sido condenado por una violación, esté siendo juzgado por otra que acabó en homicidio y que en enero será nuevamente juzgado por atacar a otra mujer en el Tamarguillo, semanas después de haber consumado el crimen de Amate.

«Quería matar a Pilar y la estranguló, no fue un accidente. Y el supuesto arrepentimiento y los llantos no han sido más que por el daño y la vergüenza que ha vuelto a ocasionar a su familia, que por lo que hizo. No tolera el no y la mató porque ella no quiso mantener relaciones sexuales», ha sentenciado la representante del Ministerio Público.