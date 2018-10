SEVILLA Las estrellas internacionales que también hicieron turismo por Sevilla Han visitado la ciudad desde Mary Pickford en 1924, que estuvo en el Corral del Conde, a Keira Knightley, que estuvo hace dos semanas recorrieron sus calles

María Jesús Pereira

@mjesuspereira Seguir Sevilla Actualizado: 23/10/2018 07:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Richard Gere está en Sevilla para el rodaje de la serie «MotherFatherSon» y a cada paso que da hay admiradores queriendo hacerse un selfie con el actor. Ya sea por rodajes, para ir a la Feria, la Semana Santa o Sicab, o para hacer turismo, otras «celebrities» internacionales han pasado desde hace décadas por la capital andaluza, haciendo la mayoría una ruta por los principales monumentos y restaurantes de la ciudad. La Prensa estuvo allí para recoger esos momentos, como el que protagonizó la oscarizada Mary Pickford, que visitó el Corral del Conde en 1924 junto a su marido, el también actor, guionista, director y productor Douglas Fairbanks. A la pareja de actores norteamericanos debió parecerle un exotismo este corral de vecinos del sur de España.

El actor y cantante Jorge Negrete estuvo también en Sevilla para rodar «Ay Jalisco no te rajes» (1941) -film presentado también conocido como «Jalisco canta en Sevilla»- donde le da una serenata a Carmen Sevilla. La visita desató, según las crónicas de la época, una histeria colectiva entre las mujeres, hasta el punto de que el actor llegó a preguntar en público si en España no había hombres. Cuando llegó a la estación de Córdoba, en Sevilla, se formó un tumulto del que casi no sale vivo.

Mary Pickford y su entonces marido, Douglas Fairbanks, en el Corral del Conde en 1924 - ABC

A Omar Sharif, al que todo el mundo recuerda por sus interpretaciones en «Doctor Zhivago» (1965), también se le pudo ver en Sevilla por el rodaje de «Lawrence de Arabia» en la década de los 60 del siglo pasado. Después, en 1985 rodó «Dardanelos», una serie de televisión para la cadena norteamericana ABC, donde el actor egipcio compartía cartel con Ava Gardner. A ambos pasearon entonces por la calle Betis para cenar en un conocido restaurante.

También con motivo del rodaje de «Lawrence de Arabia» estuvo en Sevilla Peter O'Toole, que visitó por supuesto los principales monumentos de la ciudad, al igual que Warren Beaty, que aterrizó en Sevilla para el rodaje de una escena de Reds en el Alcázar de Sevilla.

Otra actriz internacional, convertida después en princesa, hizo su especial inmersión cultural en Sevilla al ir a la Feria vestida de flamenca. Se trata de Grace Kelly, que paseó en coche de caballos por el real en 1966 con un traje de Lina. Coincidió con Jacqueline kennedy, que prefirió ir a la Feria de Sevilla de amazona y posteriormente acudió a la Maestranza vestida de mantilla.

Natalie Portman ya fue fotografiada en el año 2000 rodando con George Lucas un episodio de la Guerra de las Galaxias en la Plaza de España. La actriz ha visitado en varias ocasiones la capital andaluza, paseando como una turista más en sus ratos libres.

Otra estrella del firmamento cinematográfico que pasó por Sevilla es Gérard Depardieu, que visitó la ciudad en 1992 para rodar como protagonista la película «Columbus», de Ridley Scott. El director americano Scott recorrió las calles de Sevilla también con ocasión del rodaje en 2004 de la película «El reino de los cielos». Participaron en esta cinta Orlando Bloom, Natalie Portman, Jeremie Irons, Edward Norton y Lian Neeson, que aprovecharon la ocasión para hacer turismo por Sevilla.

En 2005, el actor estadounidense Vigo Mortensen fue otro turista de excepción de Sevilla, a donde llegó para el rodaje de «Alastriste» en la zona de Casa de la Moneda y el Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce.

Grace Kelly, ya convertida en princesa de Mónaco, junto a Rainiero, y Jacqueline kennedy en 1966, durante su visita a Sevilla - ABC

En 2008, se desplazó a Sevilla de nuevo Orlando Bloom junto con la actriz mejicana Salma Hayek, como invitados a la presentación de la revista Vanity Fair en Casa Pilatos.

En 2010, Tom Cruise y Cameron Díaz revolucionaron la ciudad con el rodaje de «Noche y Día», en la que Tom Cruise y Cameron Díaz. El rodaje convirtió en una pista de carreras el Centro de la ciudad, en la que los actores protagonizaron escenas de velocidad con motos de gran cilindrada. El actor viajó para el rodaje junto a su entonces esposa, Katie Holmes, hospedándose con la hija de ambos, Suri, en el Hotel Alfonso XIII. Cruise compró un traje de flamenca rosa para su hija, mientras que Katie se la llevó a conocer Isla Mágica y el zoo de Guillena, Mundo Park. La familia visitó el Real Alcázar y la Plaza de España.

En 2011, Sacha Baron Cohen pisó la capital andaluza para rodar «El dictador» en la Plaza de España y el aeropuerto de San Pablo. Participó en ese rodaje Sir Ben Kingsley, que por supuesto hizo turismo por las calles de la capital andaluza.

En 2016, la estrella de cine Harrison Ford y su esposa, Calista Flockhart, hicieron turismo por Sevilla, visitando el Archivo de Indias, la Catedral y los Reales Alcázares. Almorzaron en El Rinconcillo, donde degustaron las clásicas espinacas con garbanzos, la tapa estrella del establecimiento fundado en 1670, una de las tabernas más antiguas de Sevilla y de las primeras de España. Por la noche optaron por un restaurante mas «cool»: Abantal, el único de Sevilla con una estrella Michelin.

Harrison Ford, de visita turística por Sevilla, en 2016 - ABC

Un año después, en 2017, recaló en Sevilla un turista británico que no pasó desapercibido, muy a su pesar. El actor Jude Law fue identificado por los transeúntes cuando se sentó junto a su novia, Phillipa Coan, en una farola a oír un recital de poesía de Fernando Mansilla acompañado por un músico que tocaba el ukelele, uno de los actos organizados con motivo de la Feria del Libro en la Plaza Nueva de Sevilla.

El Salón del Caballo ha traído también a Sevilla a destacados personajes del mundo del séptimo arte. A Sicab han acudido como estrellas invitadas las italianas Sofía Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida y Ornela Muti. Asimismo, estuvieron en ese salón dedicado al caballo otros astros del cine, como Michael Douglas con su entonces esposa, Diandra Douglas.

Silvia Peris, agente de «celebrities» y propietaria de Evento 10, recuerda que el Salón del Caballo trajo también a personalidades del cine como Catherine Deneuve, Charlton Heston, Alain Delon, Bo Derek o Jacqueline Bisset, sin olvidar al tenor Alfredo Frauss, la cantante La Toya Jackson; Ivana Trump, quien fuera esposa del actual presidente de Estados Unidos, o a la modela Jerry Hall, exmujer Mick Jagger. A la Feria del Toro, en Sevilla, también acudió como estrella internacional Marisa Berenson, modelo y actriz estadounidense.

El actor Jude Law haciendo turismo por Sevilla en 2017 - ABC

Charlize Theron, la actriz surafricana, también vino a pasar un día a Sevilla para conocer la ciudad cuando rodaba en Granada. Lo que pocos saben es que la actriz sabe bailar sevillanas, ya que su madre la apuntó en un barrio de Johannesburgo a clases de flamenco.

Y no pasó desapercibida la actriz Uma Thuman cuando hizo acto de presencia en Sevilla en 2018 y entró en el bar Garlochí, una especie de tributo «kitsch» a la Semana Santa, donde la protagonista de la saga Kill Bill se atrevió a vestirse y fotografiarse de dolorosa, con lágrimas, corona y en actitud de oración. Las fotos no tardaron en difundirse por las redes sociales, creando tanta polémica como cuando Paz Vega se retrató rezando cubierta tan solo por una mantilla negra.

El futbolista David Beckham y su esposa Victoria hicieron turismo por Sevilla y disfrutaron de la gastronomía sevillana, aunque la ex Spice Girl asegura que no soporta el ajo. Al matrimonio Beckham se le pudo ver comiendo en Casa Robles, en la calle Álvarez Quintero.

El último famoso en visitar Sevilla, y lo ha hecho de incógnito, ha sido la actriz Keira Knightley, protagonista de cintas tan famosas como Piratas del Caribe o la Guerra de las Galaxias. Knightley comió también pescaído frito y chacinas en Casa Robles, acompañada de su marido y su hija de corta edad, según declararon algunos comensales de mesas cercanas, que la identificaron a pesar de que la actriz iba sin maquillar y con gorra para despistar a los paparazzis.