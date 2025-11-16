Almería - Cádiz, en directo

Dar un golpe sobre la mesa y reencontrarse con la victoria. Ese es el objetivo del Cádiz CF de Gaizka Garitano en su visita a la Unión Deportiva Almería, un rival que vive un buen momento jugando como local y que cuenta con numerosos recursos ofensivos para poner en aprietos a los amarillos. Eso sí, la historia asegura que los desplazamientos gaditanos hacia tierras indálicas suelen completarse con un desenlace feliz, o al menos con la capacidad de sumar en el casillero de puntuación.

Garitano cuenta con bajas importantes. Ni Tabatadze, ni Iza Carcelén, ni Bojan Kovacevic, ni Ontiveros. Por lo tanto, el técnico vasco realizará modificaciones en el once para medirse al conjunto que dirige Rubi.

Sigue el minuto a minuto del Almería - Cádiz en Canal Amarillo: previa, ruedas de prensa, crónicas y reacciones.

