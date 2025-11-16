Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 14 Domingo 16/11 16:15h. Canal LaLiga Hypermotion TV

Directo Almería - Cádiz

Almería - Cádiz, en directo

LALIGA HYPERMOTION

Sigue el minuto a minuto del encuentro de LALIGA Hypermotion con toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa en Canal Amarillo

Tabatadze se topa con España

José Antonio de la Rosa, durante un encuentro
José Antonio de la Rosa, durante un encuentro CCF

Pablo Vallejo

Dar un golpe sobre la mesa y reencontrarse con la victoria. Ese es el objetivo del Cádiz CF de Gaizka Garitano en su visita a la Unión Deportiva Almería, un rival que vive un buen momento jugando como local y que cuenta con numerosos recursos ofensivos para poner en aprietos a los amarillos. Eso sí, la historia asegura que los desplazamientos gaditanos hacia tierras indálicas suelen completarse con un desenlace feliz, o al menos con la capacidad de sumar en el casillero de puntuación.

Garitano cuenta con bajas importantes. Ni Tabatadze, ni Iza Carcelén, ni Bojan Kovacevic, ni Ontiveros. Por lo tanto, el técnico vasco realizará modificaciones en el once para medirse al conjunto que dirige Rubi. 

Sigue el minuto a minuto del Almería - Cádiz en Canal Amarillo: previa, ruedas de prensa, crónicas y reacciones.

13:45

Rubi: «Lo que más me sorprende del Cádiz CF es que su portero apenas interviene»

13:31

El posible once del Cádiz CF ante el Almería

13:15

El rocoso Cádiz CF necesita pólvora en una durísima salida (Previa)

13:06

Garitano: «Jugamos contra uno de los mejores equipos de la categoría»

13:03

¡BUENAS TARDES!

En unas horas da comienzo el encuentro entre UD Almería y Cádiz CF

Todos los detalles, en Canal Amarillo

