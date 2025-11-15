El posible once del Cádiz CF ante el Almería

«Un partido grande para nosotros». Así ha etiquetado Gaizka Garitano el duelo que va a afrontar el Cádiz CF ante la Unión Deportiva Almería este domingo. Para la cita, el técnico vasco cuenta con las bajas de Iuri Tabatadze y Bojan Kovacevic, ambos convocados con sus combinados nacionales y, por lo tanto, no estarán disponibles. Dos ausencias importantes que se unen a las de Fali, Iza Carcelén y Javier Ontiveros por lesión.

«Ontiveros está lesionado con el tema del pubis, Iza Carcelén sigue con su proceso de recuperación, aunque está mejor, y Fali, que es de larga duración. El resto estamos bien para viajar y para jugar«, explicaba Gaizka Garitano en la rueda de prensa previa al encuentro. Una situación que obliga al entrenador nacido en Derio a realizar modificaciones en el once amarillo para medirse a los indálicos.

Todo parece indicar que será Pelayo Fernández el que sustituya a Bojan Kovacevic en el eje de la zaga. El central gallego ya ocupó el lugar de Iker Recio en Andorra mostrando un buen nivel, y ahora Garitano confiaría de nuevo en sus capacidades. Por otro lado, el técnico incluiría algunas rotaciones en el frente de ataque tras tres partidos consecutivos sin lograr anotar un tanto.

La portería

El Cádiz CF sigue demostrando una solidez defensiva sobresaliente en este inicio de temporada. Con 8 porterías a cero en 13 partidos, ningún equipo de Primera o Segunda iguala sus registros. El conjunto amarillo supera a Villarreal, Real Madrid, AD Ceuta y Deportivo, todos ellos con seis o cinco encuentros imbatidos. Y si alguien es muy culpable de esto es Víctor Aznar, que está realizando un comienzo liguero espectacular a través de intervenciones de mucho mérito. Por lo tanto, el brasileño repetirá como titular ante el Almería.

La defensa

Ante la baja de Kovacevic, será Pelayo Fernández quien ocupe su lugar en el eje de la zaga junto a Iker Recio. Además, Alfred Caicedo repetirá en el lateral derecho una semana más al no reincorporarse Iza Carcelén. En el lateral izquierdo actuará Mario Climent, que ante el Valladolid recordó un poco más al jugador del pasado curso que subía la banda sin complejos.

El centro del campo

En la medular, Moussa Diakité repetirá junto a Sergio Ortuño. Cierto es que el maliense deja dudas con el balón, pero su labor defensiva en la recuperación es fundamental para el famoso equilibrio que busca este Cádiz.

El ataque

Con la total certeza de que será Álvaro García Pascual la máxima referencia ofensiva del equipo ante el Almería, Gaizka Garitano apostaría por Suso en banda derecha y, para dotar de mayor físico y presencia al equipo, añadiría a Yussi Diarra en la mediapunta. En la banda izquierda la duda está en si será Brian Ocampo o de la Rosa.