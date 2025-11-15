El rocoso Cádiz CF necesita pólvora en una durísima salida (Previa)

Nunca da este Cádiz CF un partido por perdido y aunque arriba le cuesta generar ocasiones, atrás se muestra como un bloque rocoso y prácticamente impenetrable. Así se demuestra en cada cita del equipo gaditano, donde el 0-0 es una constante. Hasta tres acumula en las últimas semanas frente a Granada, Andorra fuera de casa y Valladolid en La Tacita de Plata.

Gaizka Garitano ha adaptado el equipo a su estilo y he ahí el resultado. Una escuadra compacta y férrea a la que cuesta Dios y ayuda ganar. Que se lo digan a Rubi, que no tiene inconvenientes en reconocer que sus encuentros frente a los equipos del técnico vasco son más que sufridos. Por eso sabe que si doblega a los gaditanos se habrá hecho un gran trabajo.

Pero también ocurre una cosa y es que para estar arriba hace falta algo más que solvencia defensiva. También los de arriba tienen que dar un paso al frente y eso de momento no está sucediendo. Sin eso es harto complicado ganar en un estadio como el del Almería. Es entonces cuando deben aparecer los Suso (conocido de sobra en Almería), Brian Ocampo y compañía.

Y es que Gaizka Garitano, que en su momento pasó con más pena que gloria por el banquillo indálico en una etapa muy complicada, ya ha advertido que este domingo a las 16.15 horas juegan contra «probablemente uno de los mejores equipos, si no el mejor que hay», aunque «confía en poder sacar un buen resultado de allí».

El reto es complicado después de algo más de un mes sin ganar en LaLiga Hypermotion, aunque la realidad (a falta de terminar su encuentro en Ceuta) es que los almerienses nada más que tienen un punto más que los cadistas, que además empataron allí el pasado ejercicio y ganaron 'in extremis' en la capital gaditana certificando la permanencia.

El Cádiz CF viene de empatar en casa ante el Valladolid (0-0). ANTONIO VÁZQUEZ

Ausencias muy sensibles

En la vuelta al escenario en el que se puso fin a la última etapa en Primera de la peor forma posible, con set incluido, el Cádiz CF se presenta con cuatro bajas muy relevantes. Por un lado las de los internacionales Bojan Kovacevic y Tabatadze, que jugaron con Serbia Sub 21 y Georgia, este último como titular frente a España.

Por otra parte, Iza y Ontiveros. El primero ya entrena con sus compañeros, pero no está al cien por cien. El segundo con problemas de pubalgia y lejos de ser el jugador determinante del primer tramo del pasado ejercicio.

Cuatro bajas más que notables que se unen a la de Fali, quien tuvo que volver a la enfermería después de un intento infructuoso de vuelta.

Suso sí estará en Almería, pero Ontiveros no podrá jugar este domingo. ARABA PRESS

Con todo eso tiene que jugar Gaizka Garitano para recomponer un once titular en el que Alfred Caicedo apunta a continuar en el lateral derecho, Pelayo Fernández a ocupar el puesto que deja libre Bojan Kovacevic y Yussi Diarra a volver a un once en el que Suso (seguro) y Brian Ocampo (con el permiso de De la Rosa o De la Rosa) pueden volver a ser titulares junto a Álvaro García Pascual, el referente arriba a pesar de su sequía anotadora.

Con Víctor Aznar, Iker Recio, Mario Climent y Sergio Ortuño sobre el césped, tocará ver si Moussa Diakité sigue en el mediocentro junto al futbolista de Elda.

La Previa del Almería - Cádiz LaLiga Hypermotion. 14ª Jornada UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini, Álex Muñoz; Dion Lopy, Baba; Arribas, Embarba, Nico Melamed; y Patrick Soko o Thalys.

Cádiz CF: Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Suso, Yussi Diarra, Brian Ocampo; y Álvaro García Pascual.

Hora: 16.15 (LaLiga Hypermotion TV).

Árbitros: Marta Huerta de Aza, palentina adscrita al comité tinerfeño de árbitros. A los mandos del VAR estará Óliver de la Fuente Ramos, árbitro adscrito al comité castellano - leonés.

Estadio: Power Horse Stadium.

El Almería, aunque también cuenta con muchas bajas, no son tan sensibles como las del Cádiz CF. Rubi sabe que su gran duda está en sacar o no de inicio al camerunés Soko. Será, por tanto y sin lugar a dudas, una durísima batalla. La tercera a domicilio en Andalucía.