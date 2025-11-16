Las estadísticas del Almería - Cádiz

Nuevo derbi andaluz en Segunda División, en esta ocasión con la Unión Deportiva Almería y el Cádiz CF como protagonistas. El cuadro de Gaizka Garitano busca una victoria que no consigue desde hace más de un mes en el campeonato liguero, aunque es consciente del enorme potencial ofensivo que posee el conjunto indálico que dirige Rubi. Dos equipos que hace un par de temporadas descendieron al mismo tiempo de Primera y que están llamados a pelear por el ascenso en la recta final de campaña.

Almería suele ser un escenario propicio para el Cádiz, un territorio donde el conjunto gaditano acostumbra a desenvolverse con soltura. Desde que ambos clubes se vieron las caras por primera vez el 26 de febrero de 1995, los amarillos han viajado al feudo indálico en quince ocasiones. Conviene tener en cuenta que la actual UD Almería comenzó su andadura en 1989, aunque no adoptó su nombre definitivo hasta 2001, año en el que se consumó la unión entre dos entidades en apuros: el Almería CF y el Polideportivo Almería. De aquella fusión nació el club que conocemos hoy, conservando la licencia federativa del antiguo Almería CF.

Y lo cierto es que el balance cadista en terreno almeriense es sobresaliente. De esos quince choques, el Cádiz se ha impuesto en siete, ha firmado tablas en cinco y solo ha caído derrotado en tres ocasiones.