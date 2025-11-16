Suscríbete a
  • Thalys Henrique Gomes de Araújo (15')
1
0
1ª parte
Cádiz
Cádiz

LaLiga Hypermotion. Jornada 14 Domingo 16/11 16:15h. Árbitro Marta Huerta de Aza. Estadio Juegos del Mediterráneo. Canal LaLiga Hypermotion TV

Directo Almería - Cádiz

Las estadísticas del Almería - Cádiz

LALIGA HYPERMOTION

Almerienses y gaditanos cruzan sus caminos en un nuevo derbi andaluz en la categoría de plata

Almería - Cádiz, en directo

Víctor Aznar, en el calentamiento
Víctor Aznar, en el calentamiento CCF

P.Vallejo

Nuevo derbi andaluz en Segunda División, en esta ocasión con la Unión Deportiva Almería y el Cádiz CF como protagonistas. El cuadro de Gaizka Garitano busca una victoria que no consigue desde hace más de un mes en el campeonato liguero, aunque es consciente del enorme potencial ofensivo que posee el conjunto indálico que dirige Rubi. Dos equipos que hace un par de temporadas descendieron al mismo tiempo de Primera y que están llamados a pelear por el ascenso en la recta final de campaña.

Almería suele ser un escenario propicio para el Cádiz, un territorio donde el conjunto gaditano acostumbra a desenvolverse con soltura. Desde que ambos clubes se vieron las caras por primera vez el 26 de febrero de 1995, los amarillos han viajado al feudo indálico en quince ocasiones. Conviene tener en cuenta que la actual UD Almería comenzó su andadura en 1989, aunque no adoptó su nombre definitivo hasta 2001, año en el que se consumó la unión entre dos entidades en apuros: el Almería CF y el Polideportivo Almería. De aquella fusión nació el club que conocemos hoy, conservando la licencia federativa del antiguo Almería CF.

Y lo cierto es que el balance cadista en terreno almeriense es sobresaliente. De esos quince choques, el Cádiz se ha impuesto en siete, ha firmado tablas en cinco y solo ha caído derrotado en tres ocasiones.

Almería

ALM

Entrenador:
Joan Francesc Ferrer Sicilia4-2-3-1
  1. Andrés Fernández
    Portero    1
  2. Daijiro Chirino
    Defensa    22
  3. Nelson Monte
    Defensa    4
  4. Federico Bonini
    Defensa    18
  5. A. Centelles
    Defensa    20
  6. Guilherme Borges Guedes
    Centrocampista    8
  7. Dion Lopy
    Centrocampista    17
  8. Puigmal
    Centrocampista    2
  9. S. Arribas
    Centrocampista    11
  10. Embarba
    Centrocampista    23
  11. Thalys Henrique Gomes de Araújo
    Delantero    9
1
2241820
817
21123
9
13
2962721
185
101119
23
Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-2-3-1
  1. 13Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero
  2. 29Alfred Caicedo
    Defensa
  3. 6Iker Recio
    Defensa
  4. 27Pelayo Fernández
    Defensa
  5. 21Mario Climent
    Defensa
  6. 18Youssouf Diarra
    Centrocampista
  7. 5Moussa Diakité
    Centrocampista
  8. 10Brian Ocampo
    Centrocampista
  9. 11Suso
    Centrocampista
  10. 19De la Rosa
    Centrocampista
  11. 23Álvaro García Pascual
    Delantero
Estadísticas
49.1%AlmeríaALM
50.9%CADCádiz
1 Goles 0
2 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 2
0 Asistencias de gol 0
5 Faltas cometidas 3
2 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
75 Pases correctos 73
27 Pases fallados 29
0 Fueras de juego 1
2 Paradas 1
1 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
