Alineaciones oficiales del Almería - Cádiz de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

El Cádiz CF visita este domingo a las 16.15 horas uno de los estadios más complicados de LaLiga Hypermotion para medirse al Almería, uno de los grandes favoritos al ascenso. Lo hace con un punto menos y un encuentro más que los almerienses, ambos situados en la zona de 'play off' de ascenso a la máxima categoría del balompié nacional al inicio de la jornada.

Tres empates a cero consecutivos y un mes sin ganar en LaLiga Hypermotion es el registro de un Cádiz CF que atraviesa ahora por el momento más complicado de su calendario en la primera vuelta de la competición liguera.

A todo ello se une que en el Power Horse Stadium de Almería tendrá cuatro importantes bajas como las de Bojan Kovacevic y Tabatadze (llamados a filas por sus selecciones), Iza y Ontiveros (en proceso de recuperación y con molestias físicas). A ellos se une Fali, que sigue sin debutar esta temporada y que acaba de sufrir una nueva recaída.

Con estos ingredientes, Gaizka Garitano pone en liza en Almería un once titular formado por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent; Moussa Diakité, Yussi Diarra;De la Rosa, Suso, Brian Ocampo; y Álvaro García Pascual.

𝑿𝑰 𝑶𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 | Así saltamos hoy al campo para medirnos a la @U_D_Almeria



¡A por todas, equipo! 👊



🔴💛 #AlmeríaCádiz #LALIGAHypermotion

Empezarán como suplentes David Gil y David Pérez (porteros suplentes), Juan Díaz, Jorge Moreno, Raúl Pereira, Álex, Joaquín González, Sergio Ortuño, Efe Aghama, Ismael Álvarez, Roger Martí y Dawda Camara.

Thalys en punta, Patrick Soko de reserva

Rubi también cuenta con varias bajas en sus filas para el Almería - Cádiz, aunque son de menor importancia (al menos a priori) que las que tiene Gaizka Garitano en su vuelta a tierras almerienses.

El entrenador barcelonés de la escuadra almeriense se queda sin poder contar con los seleccionados Bruno Iribarne, Dzodic y Perovic. A esta lista se unen los lesionados Chumi y Leo Baptistao.

En cambio, Rubi sí puede contar finalmente con Patrick Soko tras llegar a tiempo después de su cita internacional y llevar a cabo el último entrenamiento del equipo. Empezaba en el banquillo, siendo el delantero brasileño Thalys titular.

Asimismo también puede contar en la convocatoria con los recuperados Álex Muñoz y André Horta. Eso sí, no ha citado finalmente al canterano Houssam.

De inicio sale el Almería con el siguiente once titular ante el Cádiz CF: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini, Centelles; Dion Lopy, Gui Guedes; Arribas, Embarba, Arnau Puigmal; y Thalys.

Estarán en el banquillo los siguientes jugadores: Fernando (portero suplente), Álex Muñoz, Aridane, Selvi, Luna, André Horta, Baba, Lucas Robertone, Nico Melamed y Patrick Soko.

31' 31' 29' 28' 27' 26' 23' 23' 22' 22' 21' 21' 21' 21' 20' 20' 19' 19' 18' 18' 16' 15' 15' 14' 13' 13' 13' 9' 9' 7' Se reanuda el partido. 6' El juego está detenido debido a una lesión Adri Embarba (Almería). 5' Se reanuda el partido. 5' El juego está detenido debido a una lesión Daijiro Chirino (Almería). 4' 3'