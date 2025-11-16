Suscríbete a
  • Thalys Henrique Gomes de Araújo (15')
1
0
1ª parte
Cádiz
Cádiz

LaLiga Hypermotion. Jornada 14 Domingo 16/11 16:15h. Árbitro Marta Huerta de Aza. Estadio Juegos del Mediterráneo. Canal LaLiga Hypermotion TV

Almería - Cádiz

Alineaciones oficiales del Almería - Cádiz de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

LALIGA HYPERMOTION. 14ª JORNADA

Gaizka Garitano hace varios cambios en la visita a Almería

Cuándo y dónde se juega el Almería - Cádiz

La Previa del Almería - Cádiz

Álvaro García Pascual es el delantero centro del Cádiz CF.
Álvaro García Pascual es el delantero centro del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Cádiz CF visita este domingo a las 16.15 horas uno de los estadios más complicados de LaLiga Hypermotion para medirse al Almería, uno de los grandes favoritos al ascenso. Lo hace con un punto menos y un encuentro más que los almerienses, ambos situados en la zona de 'play off' de ascenso a la máxima categoría del balompié nacional al inicio de la jornada.

Tres empates a cero consecutivos y un mes sin ganar en LaLiga Hypermotion es el registro de un Cádiz CF que atraviesa ahora por el momento más complicado de su calendario en la primera vuelta de la competición liguera.

A todo ello se une que en el Power Horse Stadium de Almería tendrá cuatro importantes bajas como las de Bojan Kovacevic y Tabatadze (llamados a filas por sus selecciones), Iza y Ontiveros (en proceso de recuperación y con molestias físicas). A ellos se une Fali, que sigue sin debutar esta temporada y que acaba de sufrir una nueva recaída.

Con estos ingredientes, Gaizka Garitano pone en liza en Almería un once titular formado por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent; Moussa Diakité, Yussi Diarra;De la Rosa, Suso, Brian Ocampo; y Álvaro García Pascual.

Empezarán como suplentes David Gil y David Pérez (porteros suplentes), Juan Díaz, Jorge Moreno, Raúl Pereira, Álex, Joaquín González, Sergio Ortuño, Efe Aghama, Ismael Álvarez, Roger Martí y Dawda Camara.

Thalys en punta, Patrick Soko de reserva

Rubi también cuenta con varias bajas en sus filas para el Almería - Cádiz, aunque son de menor importancia (al menos a priori) que las que tiene Gaizka Garitano en su vuelta a tierras almerienses.

El entrenador barcelonés de la escuadra almeriense se queda sin poder contar con los seleccionados Bruno Iribarne, Dzodic y Perovic. A esta lista se unen los lesionados Chumi y Leo Baptistao.

En cambio, Rubi sí puede contar finalmente con Patrick Soko tras llegar a tiempo después de su cita internacional y llevar a cabo el último entrenamiento del equipo. Empezaba en el banquillo, siendo el delantero brasileño Thalys titular.

Asimismo también puede contar en la convocatoria con los recuperados Álex Muñoz y André Horta. Eso sí, no ha citado finalmente al canterano Houssam.

De inicio sale el Almería con el siguiente once titular ante el Cádiz CF: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini, Centelles; Dion Lopy, Gui Guedes; Arribas, Embarba, Arnau Puigmal; y Thalys.

Estarán en el banquillo los siguientes jugadores: Fernando (portero suplente), Álex Muñoz, Aridane, Selvi, Luna, André Horta, Baba, Lucas Robertone, Nico Melamed y Patrick Soko.

31'Icono
Remate fallado por Dion Lopy (Almería) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gui.
31'Icono
Remate rechazado de Gui (Almería) remate con la derecha desde fuera del área.
29'Icono
Remate fallado por Brian Ocampo (Cádiz) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
28'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Sergio Arribas.

27'Icono
Corner,Almería. Corner cometido por Pelayo Fernández.
26'Icono
Mano de Mario Climent (Cádiz).
23'Icono
Remate fallado por Youssouf Diarra (Cádiz) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área tras un saque de esquina.
23'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Federico Bonini.

22'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Andrés Fernández.
22'Icono
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área.
21'Icono
Falta de Adri Embarba (Almería).
21'Icono
Youssouf Diarra (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.

21'Icono
Falta de Dion Lopy (Almería).
21'Icono
Brian Ocampo (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'Icono
Nélson Monte (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'Icono
Falta de Brian Ocampo (Cádiz).

19'Icono
Falta de Arnau Puigmal (Almería).
19'Icono
Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'Icono
Thalys (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'Icono
Falta de Pelayo Fernández (Cádiz).

16'Icono
¡Gooooool! Almería 1, Cádiz 0. Thalys (Almería) remate con la izquierda desde el centro del área.
15'Icono
Falta de Álex Centelles (Almería).
15'Icono
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'Icono
Remate parado. Sergio Arribas (Almería) remate con la derecha desde el centro del área.

13'Icono
Nélson Monte (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'Icono
Falta de Álvaro García Pascual (Cádiz).
13'Icono
Fuera de juego, Cádiz. Victor Aznar intentó un pase en profundidad pero Álvaro García Pascual estaba en posición de fuera de juego.
9'Icono
Falta de Gui (Almería).

9'Icono
Brian Ocampo (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Se reanuda el partido.
6'
El juego está detenido debido a una lesión Adri Embarba (Almería).
5'
Se reanuda el partido.

5'
El juego está detenido debido a una lesión Daijiro Chirino (Almería).
4'Icono
Remate parado junto al lado derecho de la portería. José de la Rosa (Cádiz) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Suso.
3'Icono
Remate rechazado de Adri Embarba (Almería) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Thalys.
Icono
Empieza primera parte.

Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

