Altas, dudas y bajas del Almería ante el Cádiz CF

Con varias bajas, dudas y alguna que otra recuperación importante afronta el Almería su cita de este domingo ante el Cádiz CF a las 16.15 horas en el Power Horse Stadium.

La gran noticia para Rubi es que Patrick Soko ya se ha incorporado a los entrenamientos. El de este sábado ha sido el primero de la semana para él tras llegar de su periplo internacional después de estar con Camerún. «Llega bien, en perfectas condiciones», afirma el entrenador barcelonés del Almería sobre un jugador que ya sabe lo que es marcarle al Cádiz CF con el Huesca.

La de Patrick Soko era la más sensible de todas las bajas por compromisos internacionales en las filas del Almería. Al final el extremo camerunés sí puede estar disponible este domingo tras llegar a tiempo a la capital almeriense.

Cierto es que el futbolista camerunés no tiene el protagonismo que tenía la temporada pasada en el Huesca, pero sí tiene minutos con Rubi. De hecho venía siendo titular en los últimos tiempos.

Patrick Soko estará, pero no sucederá lo mismo con el guardameta Bruno Iribarne (España Sub 21), el centrocampista Stefan Dzodic (compañero del central cadista Bojan Kovacevic en Serbia Sub 21) y el extremo Marko Perovic (Montenegro). Por esta razón pierde el Cádiz CF a dos jugadores fundamentales como son el propio Bojan Kovacevic y Tabatadze, este último seleccionado por Georgia.

Por lo demás, el mediocentro portugués André Horta se ha incorporado a los entrenamientos y «es uno más», según palabras del entrenador del Almería. Al tiempo que el lateral izquierdo Álex Muñoz, que tenía una pequeña molestia tras jugar en Ceuta, «también está disponible».

Cambios en el ataque

En el apartado de bajas, Rubi confirma que «el que no va a llegar porque tuvo una pequeña recaída en el último entrenamiento de la semana pasada es Leo Baptistao. No llega a la cita ante el Cádiz CF y en principio debe estar para el encuentro de la semana que viene». Y apostilla: «Tampoco estará el central Chumi». De esta manera, «el resto está disponible».

Con estos ingredientes, arriba, sin Leo Baptistao y con Patrick Soko recién llegado, se plantea la duda. ¿Pueden jugar el joven brasileño Thalis o el canterano Houssam? Rubi responde antes de recibir al Cádiz CF: «Thalis puede ser titular en cualquier momento, pero veremos cómo llega Soko. A partir de ahí tomaremos una decisión». Y añade: «Estamos muy contentos con los entrenamientos de Houssam, pero lo liberaríamos para el filial si se confirma que Patrick Soko llega en buen estado. Al filial le vendría bien su participación. Se decidirá al final del entrenamiento de este sábado».