Zidane: «No esperaba ganar Champions y Mundial cuando llegué hace un año»

Zidane ha planificado la mayor política de rotaciones de su periplo en el Real Madrid, con un plan de partidos que puede fundir trece encuentros en cuarenta y cinco días, y las lesiones añaden adrenalina al fragor de esta larga batalla. Pepe, como anticipa ABC en su edición de papel, es baja definitiva para el partido de mañana frente al Sevilla, por una lesión en un gemelo, y su ausencia se suma a las conocidas de Ramos, Lucas, Kovacic y Bale, de manera que el entrenador presentará una nueva alineación inédita en su bagaje repleto de onces diferentes a lo largo de un año. El técnico habló de Pepe y su futuro. Queda libre en junio: «Quiero que Pepe se quede. Es historia viva del club. Lleva ¡diez años en el Real Madrid!».

«Ramos será alta en unos días. Es lógico que James se enfadara (en Japón). No jugó la final»

Nacho y Varane serán los centrales del Real Madrid ante el Sevilla y el Granada. Son los únicos que el francés posee en su plantilla tras esas dolencias de Ramos y Pepe. El sevillano está sancionado para el encuentro liguero ante el cuadro granadino. Será alta la próxima semana en la doble visita al Sánchez Pizjuán, los días 12 y 15, compromisos de Copa y Liga. Pepe continuará de baja la siguiente semana. Zinedine aseguró que Ramos será alta en unos días: «Sergio podrá jugar la próxima semana». Será el capitán en los dos enfrentamientos de Copa y Liga que los blancos deberán disputar en el Sánchez Pizjuán ante su antiguo equipo.

En ataque, Cristiano vuelve a la Copa dos años después. Benzema será su compañero en punta. La incógnita es quien suplirá a Lucas. El entrenador se refirió a Ronaldo y sus méritos para recibir también el premio The Best, el galardón de mejor jugador del año que concede la FIFA: «Me sorprendería que no se lo dieran a Cristiano». No le sorprendería si no se lo concedieran a él: «No, porque solo llevo un año».

Interpeló a ABC: «Sí, he perdido pelo en este año, ¡y usted también!» (carcajadas en toda la sala de prensa)

El francés hizo balance del año en el cargo. Debutó el 4 de enero de 2016. ABC le preguntó si esperaba ganar el Mundial de Clubes y la Champions en su primer año. Y le cuestionó si había perdido pelo en este periodo: «Sí, he perdido pelo. ¡También usted! (carcajadas de toda la sala de prensa). No esperaba ganar la Champions y el Mundial. Ahora me centro en conseguir más títulos... Y perdón por lo del pelo» (Más risas, entre ellas las de Carlos Carbajosa, su hombre de prensa, calvo total).

Opinó respecto a James y sus declaraciones después de la final del Mundial de Clubes, cuando puso en duda su continuidad en el Real Madrid: «Es lógico que James estuviera enfadado, no jugó en la final». Al regreso de las vacaciones, ambos se dieron un gran abrazo. «Es jugador del Real Madrid y le trato igual que los demás».