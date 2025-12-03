Titín: «El rival histórico del Xerez CD siempre ha sido el Cádiz CF»

Juan Luis Gil Zarzana 'Titín' es el presidente del Xerez CD. Un presidente diferente porque se curtió en la grada siendo un hincha apasionado del club de su ciudad. Ahora le toca estar en el palco y ver el fútbol desde otra perspectiva, pero eso no impide que siga sufriendo por sus colores y su escudo.

Titín ha sido protagonista en una entrevista concedida a 'Gol Sin Var' a través de 'Mundo Móvil Network' y ahí no lo ha dudado a la hora de expresar su punto de vista sobre diferentes asuntos. Entre ellos, la convivencia en los últimos años en la ciudad de dos rivales que se han vuelto acérrimos (su Xerez CD y el Xerez CD). Tampoco se olvidó del Cádiz CF, su «rival histórico».

«El rival del Xerez CD siempre ha sido el Cádiz CF», asegura el presidente del Xerez CD. Y añade: «Es cierto que ellos están ahora un punto por encima nuestra, pero nosotros vamos a volver a estar ahí y que no esperen mucho, ya que más pronto que tarde vamos a volver a estar ahí luchando contra ellos. El Cádiz CF es nuestro rival histórico».

Y es que, aunque el Cádiz CF hace unos años visitó Chapín con motivo de un encuentro amistoso, se sigue respirando cierta animadversión en Jerez cuando el Cádiz CF ha intentado hacer publicidad allí. Es la ley del fútbol.

Amistoso celebrado en Chapín entre el Xerez CD y el Cádiz CF. FRANCIs JIMÉNEZ

«Titín siempre ha sido un poco ultra. Llevaba el grupo ultra que actualmente tenemos en el Xerez CD, que son los Hools XCD, aunque siempre he sido miembro del Kolectivo Sur, antiguo grupo ultra que arropaba al Xerez CD (ahora apoyan al Xerez DFC)», admite Juan Luis Gil Zarzana.

Y es que él lo asume: «Siempre he sido un miembro muy activo y me encantaba. Y ahora también me encanta, aunque sea el presidente del Xerez CD. Mi corazoncito es muy 'hooligan'. Siempre he estado enlazado con mi equipo y siempre he querido lo mejor para el Xerez CD». Pero también destaca: «A mí siempre también me ha gustado el Real Madrid. No voy a negarlo, pero el Xerez CD es mi equipo, mi religión, mi forma de vida y mi todo».

«Sufro mucho porque en un palco hay que saber comportarse. Y sí, es muy complicado, pero una de las mayores virtudes de las personas es el saber estar en cada momento y mis padres me dieron esa educación», puntualiza. Y añade: «Si hay que ser súper ultra, pues uno lo es. Si hay que ser presidente, pues uno es presidente».

El complejo fútbol en Jerez

Sobre la división en el fútbol jerezano, Titín destaca: «Si cuando nació el Xerez DFC no se hubiese atacado al Xerez CD, que incluso firmaron una carta para echarnos de la ciudad, se podría haber pensado de otra manera. Se hubiese podido pensar en momentos malos que si teníamos ahí esa opción, pues a lo mejor se hubiera hecho de otra manera. El objetivo de ellos era suplantar al Xerez CD».

Y es entonces cuando sale su vena más ultra: «A mí siempre me han gustado más los retos difíciles. Y si me atacan, me crezco y lo voy a decir muy claro: 'se me pone muy dura'. Eso me hace luchar más».

Por eso asegura: «Me alegro muchísimo cuando aficionados del Xerez DFC vuelven al Xerez CD'. Creo que la guerra la han creado cuatro listos para beneficiarse económicamente».

De cara al futuro sueña con algo: «También me encantaría que en la ciudad hubiese un único equipo porque nos haría ser muy grande. Ya somos grandes con dos o incluso tres equipos, pues el Jerez Industrial tiene a su fiel afición, pero si hubiese un equipo imagínese lo que sería del Xerez CD».

Y tiene muy claro algo: «Vamos a volver a ser muy grandes. Que no quepa la menor de las dudas».

Ahora, sin ir más lejos, el Xerez CD ha anunciado la incorporación de Mark Campbell como nuevo director general de la entidad azulina. El empresario británico, que lleva más de 14 meses colaborando estrechamente con los actuales consejeros, se integra ahora de forma plena en el órgano de gestión del club para reforzar su estructura profesional.