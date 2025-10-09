Güiza: «Echaría a Vinicius del Real Madrid ahora mismo»

Cada vez que el excadista habla sube el pan. Y esta vez lo ha vuelto a lograr en una entrevista que el jerezano ha concedido en el espacio 'El cafelito' que presenta Josep Pedrerol.

Entre muchas cosas, el protagonista del último ascenso del Cádiz CF a Segunda División ha comentado que su relación con la que su pareja y también representante, la televisiva Nuria Bermúdez' fue «lo peor» que pudo hacer porque eso le provocó ser víctima de las revistas del corazón. El delantero cree que ese eco mediático rosa le impidió estar en el Mundial de Alemania de 2006. Además, también provocó que no fichase por el Barça de Guardiola, aunque aquí matizó que si no lo hizo fue por un peso pesado del vestuario culé de entonces, donde estaban Xavi, Puyol, Piqué o Valdés.

En todo caso, a ese jugador español no le ha perdonado en su vida, dejó dicho el que más tarde sería campeón de Europa en Austria bajo la batuta de Luis Aragonés.

También se mojó, con nombres propios, fue a la hora de hablar del Real Madrid, del que se considera aficionado «desde la cuna». Igualmente, defendió a Rodrygo y se preguntó porqué no es titular. Además, le zumbó bien a Vinicius, del que dijo que si jugara en tiempos de Pablo Alfaro y sin el VAR otro gallo le hubiera cantado.