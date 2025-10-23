Gonzalo Escalante reaparece en 'X' para alabar a Mendilibar: «El mejor»

Gonzalo Escalante ha reaparecido en las redes sociales. Al menos en la red social 'X', donde el centrocampista argentino hacía año y medio que no hacía acto de presencia. Entonces, el 21 de abril de 2024, Gonzalo Escalante tuvo un bonito gesto con un niño seguidor del Cádiz CF.

Ahora el centrocampista sudamericano ha vuelto a escribir en las redes sociales, pero no lo ha hecho para hablar del Cádiz CF, su último equipo. Gonzalo Escalante, que está sin equipo desde que el club gaditano rescindiera su contrato al cierre del pasado mercado, alabó a Mendilibar, quien fue su entrenador en el Eibar, el primer equipo del argentino en España.

«El mejor», señaló el exjugador del Cádiz CF, que continuó el comentario con un aplauso. Lo hizo tras compartir un vídeo del actual entrenador del Olympiakos tras la derrota del equipo heleno en la Champions ante el Barça (6-1). El entrenador vasco se mostró bastante molesto por la actuación arbitral e hizo mención a un encuentro que el Eibar perdió en el Camp Nou hace algunas temporadas. «En la 16/17, Barcelona 4-2 Eibar. Mirad los penaltis. Es muy difícil ganar aquí», señalaba José Luis Mendilibar.

Entonces era la última jornada de la temporada y el título estaba en juego. El Real Madrid tenía que ganar en La Rosaleda al Málaga de Míchel y lo hizo con goles de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema (0-2). Eso o que el Barça pinchara ante el Eibar en el Camp Nou, algo que al final no sucedió (4-2). No falló el equipo merengue y se proclamó campeón de LaLiga.

El Barça, por su parte, necesitaba ganar al Eibar en el Camp Nou y esperar el fallo del Real Madrid, algo que no sucedió. En Barcelona se adelantó el equipo armero con dos goles de Inui, pero el Barça remontó en la recta final con un gol en propia meta de Juncá, dos más de Leo Messi y uno de Luis Suárez. Ese día Messi marcó un penalti y falló otro. Recordados son los inexistentes penaltis señalados tras los desmayos de Jordi Alba y Neymar Jr.

Hernández Hernández era el árbitro de la cita y todavía no se había puesto el funcionamiento el VAR.

Gonzalo Escalante fue titular ese día y disputó 83 minutos de juego hasta que fue relevado por su compañero Rivera. Era la segunda de las cinco temporadas que el centrocampista argentino se llevó en el Eibar tras llegar bastante joven. Con Mendilibar (sustituto entonces del ahora entrenador cadista Gaizka Garitano), que siempre fue su entrenador en su etapa armera, tuvo mucho protagonismo y fue una pieza indiscutible en el equipo eibarrés, siempre en Primera, antes de marcharse a la Lazio, club desde el que después salió cedido a Deportivo Alavés, Cremonese y Cádiz CF.

Luces y sombras en el Cádiz CF

En el Cádiz CF el mediocentro argentino supo jugar bien sus cartas y después de unos primeros meses fantásticos al llegar cedido por la Lazio en el mercado de invierno, convirtiéndose en uno de los artífices de la permanencia en Primera en la temporada 2022/2023, con Sergio González en el banquillo, su rendimiento nunca más volvió a ser el mismo.

El siguiente curso (2023/2024) se hizo el Cádiz CF con la propiedad del futbolista, pero Gonzalo Escalante en nada se pareció al de los primeros meses en La Tacita de Plata. Tal es así que poco aportó la temporada del descenso a Segunda y prácticamente nada el pasado ejercicio, ya en LaLiga Hypermotion.

Gonzalo Escalante fue clave en sus primeros meses para que el Cádiz CF sellara su permanencia en Primera. LOF

En total participó en 65 encuentros, marcando seis goles con el Cádiz CF. Se marchó cuando todavía le quedaba un año más de contrato y era el futbolista mejor pagado de la plantilla. El Cádiz CF lo despidió al cierre del mercado porque no entraba en sus planes y no lograba encontrar acomodo al centrocampista argentino.

En esos dos años y medio tuvo Gonzalo Escalante cuatro entrenadores en el Cádiz CF: Sergio González, Mauricio Pellegrino, Paco López y Gaizka Garitano. Todo lo contrario a lo que sucedió en su etapa con el Eibar en Primera, siempre con José Luis Mendilibar a los mandos.

El Cádiz CF ponía fin al periplo del jugador hace unos meses con el siguiente mensaje que informaba sobre «la rescisión de Gonzalo Escalante, al que le restaba un año de vinculación contractual». Y añadía el club gaditano: «La entidad le agradece su compromiso durante su etapa como cadista y le desea éxitos en su futuro profesional».

Gonzalo Escalante fue de más a mucho menos en el Cádiz CF. ARABA PRESS

Ahora, a sus 32 años de edad, Gonzalo Escalante sigue sin equipo pero jamás olvidará todo lo que Mendilibar hizo por él en el Eibar, el equipo en el que, de largo, el argentino ofreció su mejor versión.

En Cádiz se marchó dejando malas sensaciones en el terreno deportivo. Nadie reconocía a aquel centrocampista que tan buena imagen dejó en sus primeros meses como cadista.