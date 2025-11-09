Mágico actualizó su barcelonismo un día antes del choque entre sus dos otros equipos españoles

Jorge Mágico González volvió a enfundarse en el estadio que lleva su nombre la camiseta azulgrana que ya vistiera hace más de cuarenta años durante un verano y compartiendo vestuario con Maradona. Lo hizo con ocasión del Clásico amistoso entre leyendas del Real Madrid y FC Barcelona que se disputó en el Estadio Nacional Mágico González de San Salvador dentro de una gira que también pasará por Japón.

Aunque el resultado era lo de menos, el conjunto culé del que formó parte el mito del cadismo ganó por dos goles a cero gracias al doblete de Javier 'El Conejo' Saviola. Siendo anfitrión, el Mago, que a sus 67 años jugó solo los primeros minutos del encuentro, fue el mayor protagonista dentro de un terreno de juego en el que también aparecieron jugadores de la talla de Carles Puyol, Ludovic Giuly, Yaya Touré o el propio Saviola por parte del Barça e Iker Casillas, Guti, Pepe o Julio Baptista, por bando merengue.

El público salvadoreño vivió una noche especial y como no era menos se entregó en vítores y aplausos hacia la persona de Mágico, que disfrutó entre sus paisanos y recordando tiempos en los que participó en una gira por Estados Unidos formando parte de la plantilla blaugrana de aquella época de los años 80.

Dentro de las anécdotas que se vivieron estaba las disculpas públicas que hizo Touré Yayá, qie en días previos dijo desconocer en que parte del mapa se encontraba El Salvador. Pues, y tras comprobar la pasión futbolera del país centroafricano, el que fuera jugador azulgrana se rindió ante el público, que no solo lo perdonó sino que lo ovacionó largamente.

Al término del encuentro Mágico González dio las gracias a sus compatriotas por el cariño que le tributan cada vez que se viste de corto. Precisamente, este domingo, un día después de jugar con las leyendas del FC Barcelona, se enfrentan en Carranza los otros dos equipos españoles que defendió durante su carrera en España, el Cádiz CF y Real Valladolid.