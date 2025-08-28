Juan José 'Sandokán', más que una leyenda cadista

Juan José Jiménez Collar 'Sandokán' ha vuelto a ser protagonista en su Estadio, donde ya tiene una puerta con su nombre desde el pasado mes de febrero entre Fondo Norte y Preferencia. Y es que allí, en el Palco Súper VIP Norte, tuvo lugar este jueves a las 13.00 horas (poco después de la presentación de Iuri Tabatadze en la sala de prensa como nuevo jugador del Cádiz CF) la presentación oficial del libro 'Juan José, leyenda cadista', una obra que rinde homenaje a la figura de Juan José Jiménez, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Cádiz CF.

El acto estuvo presidido por Manuel Vizcaíno, que no dudó en acompañar al mítico Sandokán junto a Paco Rodríguez, representante de la Comisión de Historia del club de La Tacita de Plata. El presidente del Cádiz CF arropó al que fuese exjugador de Cádiz CF, Real Madrid y la selección española en un evento donde no faltaron los familiares del exfutbolista gaditano, así como buenos compañeros suyos como Pepe Baena, Pepe Mejías y Carmelo Navarro, así como entre otros. Todos se encargaron de coger el micrófono y recordar las vivencias del bravo defensa en el rectángulo de juego y fuera de él. Y es que tiene para escribir un libro.

La publicación del libro 'Juan José, leyenda cadista' pone en valor la trayectoria deportiva y humana de Juan José, símbolo de entrega, pasión y compromiso con el Cádiz CF.

«Como gaditano y cadista deseo y espero los éxitos del club y la entrega de los jugadores», señaló Juan José.

«Recuperar la historia es poner en valor la imagen de Juan José y de otras tantas leyendas que tiene el Cádiz CF como Paco Baena, Pepe Mejías o Mágico González. Es una labor que el consejo de administración toma como prioritaria desde que llegó», aseguró Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF.

Juan José Sandokán tiene una puerta con su nombre en el Estadio. ANTONIO VÁZQUEZ

Esfuerzo, lucha y pundonor

Juan José, nacido en Cádiz el 29 de julio de 1957, desarrolló su carrera principalmente como lateral derecho en el Cádiz CF y el Real Madrid. Comenzó en las categorías inferiores del Cádiz CF, debutando con el primer equipo en 1977. En 1982, fichó por el Real Madrid, donde jugó hasta 1985, conquistando una Copa de la UEFA y una Copa de la Liga. Posteriormente, regresó al Cádiz CF, donde permaneció hasta su retirada en 1991. Además, fue el primer jugador del Cádiz en ser convocado por la selección española, con la que disputó cuatro partidos entre 1982 y 1983.

Un merecidísimo homenaje, donde no faltaron las anécdotas, las risas y el buen humor, para 'El pollo', historia viva del Cádiz CF que sacó el coraje, la casta y el pundonor que tuvo sobre el rectángulo de juego en su juventud para superar un trasplante de hígado al que fue sometido en Córdoba hace casi tres años.