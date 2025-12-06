Cinco años de una gesta inolvidable de Cervera

Hoy en día vivimos con una gran aceleración. Buscamos respuestas inmediatas, consumimos información sin pausa y nos cuesta esperar. La tecnología ha creado una cultura de urgencia donde todo debe ocurrir rápido. Presión, impaciencia y la sensación de que nunca hay tiempo suficiente para hacer las cosas con calma. Y poca memoria. A veces, ninguna. En el fútbol, y en la vida, parece que nos hemos olvidado de disfrutar de todo lo logrado y, en el caso del Cádiz CF, hace no mucho el cuadro amarillo vivió una de sus etapas más exitosas de la historia cadista con Álvaro Cervera en el banquillo.

Con el técnico ecuatoguineano el Cádiz pasó de Segunda División B a ganar a domicilio a Real Madrid y FC Barcelona. Con una identidad muy marcada, el ahora entrenador del CD Tenerife fue capaz de exprimir al máximo una plantilla bastante limitada. Y con ese modus operandi dejó días para el recuerdo. Como el de hace cinco años. Un 6 de diciembre de 2020 los periódicos llevaban a sus portadas la majestuosa victoria en pleno Covid del cuadro amarillo sobre el FC Barcelona. Un día antes, los goles de Álvaro Giménez y Negredo habían frustrado los planes de Ronald Koeman en la Tacita de Plata.

El Cádiz CF de los Jairo, Bodiger, Álvaro Giménez, Pedro Alcalá o Bobby Adekanye contra el FC Barcelona de los Messi, Jordi Alba, Pedri, Dembelé, Ter Stegen o Coutinho. Aquel día, fue Álvaro Giménez el que abría el marcador en el minuto 8 aprovechando un rechace en el área, aunque el cuadro blaugrana empató la contienda con un tanto en propia puerta de Pedro Alcalá. Fue en el minuto 63 cuando Álvaro Negredo, aprovechando un error grave de Ter Stegen y dejando en el suelo a Frenkie de Jong, ponía el 2-1 definitivo en el electrónico. Un día para el recuerdo del que ya se cumplen cinco años. Como pasa el tiempo.