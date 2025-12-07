Garitano considera que «ha sido el mejor partido de la temporada»

Nopodía ocultar su cara de pena el entrenador vasco del Cádiz, que comenzó diciendo lo que todo el mundo vio. que «ha sido una derrota cruel». A continuación, pasó a destacar los aspectos positivos que sí ha visto. «Hemos hecho un gran partido y merecíamos un resultado mejor. El rendimiento del equipo ha sido muy bueno porque ha sido el mejor partido de la temporada. No creo que haya sido un partido a golpes, nos han hecho dos golazos y el último llega a final. El partido del equipo ha sido para ganar y la derrota es dura de digerir con el esfuerzo que hemos hecho».

Preguntado por el nuevo sistema que está empleando debido a las lesiones de sus dos estrellas confirmó que «ahora mismo sin Suso y Ontiveros esta es la manera de jugar. No le puedo poner peros al equipo. El primer tiempo hemos estado condicionados por muchas amarillas. Si a principio de temporada nos decían que teníamos más puntos de los que merecíamos hoy hemos merecido más».

Enfadado dijo no querer hablar del arbitraje.

Volviendo el fútbol, siguió analizando. «Los dos goles del rival son de otra categoría. Es difícil defender esos goles. Hemos tenido ocasiones para marcar. Si miramos el resultado es duro pero el camino del equipo es bueno; no me voy a olvidar. Hemos hecho los cambios que creía».

No se cansó de elogiar al equipo porque «ha hecho un gran trabajo. Hemos tenido ocasiones claras para hacer más goles. El Raxing es un equipo con mucho talento arriba. Los dos primeros goles son jugadas de otro nivel. La derrota ha sido cruel».

Para acabar, pensó en alto que «este puede ser el mejor partido de la temporada pero sus dos primeros goles son la diferencia . Si seguimos así caerán a nuestro favor», confió.

