Las notas del Cádiz - Racing de Santander

Gaizka Garitano apostó por un once que seguía la línea de lo planteado en el Nuevo Arcángel en la victoria contra el Córdoba. El técnico vasco dio continuidad al 1-4-4-2, con Roger Martí y Dawda Camara como máximas referencias ofensivas, y tan solo realizó una modificación: la entrada de Jorge Moreno en el eje de la zaga por el lesionado Kovacevic. Además, se producía la vuelta de Iza Carcelén, ya recuperado, en el lateral derecho. El portuense estuvo en el triunfo en tierras cordobesas, pero se perdió la eliminatoria copera por unas molestias físicas.

El planteamiento salió a la perfección en el primer tiempo, en el que el Cádiz encontró el premio en los goles de Roger y Camara. Íñigo Vicente recortó distancias y ya en el segundo tiempo Gaizka Garitano reaccionó desde el banquillo, algo tarde, para refrescar el equipo y también participaron Iuri Tabatadze, Efe Aghama y Álvaro García Pascual. Pero el tramo final condenó a los amarillos y dos golazos de Andrés Martín culminaron la remontada cántabra.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Notable Como es habitual, el brasileño dejó intervenciones de mucho mérito. Realizó dos paradas brutales a Andrés Martín, una en cada tiempo, aunque poco pudo hacer para evitar los tres bellos tantos del conjunto cántabro. El mejor del Cádiz en lo que llevamos de temporada. Iza Carcelén Notable El lateral portuense, ya recuperado tras perderse la eliminatoria copera, fue titular contra el Racing. Tuvo un partido muy exigente ante el alto nivel ofensivo de los cántabros. Mucho trabajo para parar a Peio Canales, Íñigo Vicente y a Andrés Martín cuando caía sobre esa zona. Jorge Moreno Bien Fue la única novedad en el once y, por lo tanto, el encargado de sustituir al lesionado Bojan Kovacevic. Ofreció su versión más solvente, mostrando contundencia y sin complicaciones en el eje de la zaga. Además, rozó el tanto al rematar un saque de esquina que se paseó por la portería de Ezkieta. Iker Recio Bien Tuvo un bonito duelo con Asier Villalibre, delantero del Racing. Un jugador inamovible para Garitano que está creciendo con el paso de las jugadas y que se vio obligado a multiplicarse para frenar la enorme calidad cántabra en los metros finales. Mario Climent Bien Al igual que medio equipo amarillo se vio condicionado por la tarjeta vista en un partido en el que el colegiado dio rienda suelta a las amonestaciones. Le regaló el gol a Dawda Camara, pero el delantero falló a portería vacía. Fue el que más sufrió a Andrés Martín, que finalmente hizo volar los tres puntos a Santander. Moussa Diakité Bien Pudo jugar porque la sanción por la expulsión en Copa no afecta al campeonato liguero. En un partido de ida y vuelta mostró sus mejores virtudes, aunque en ocasiones estuvo superado por la estructura ofensiva de los de José Alberto López. Ocupó mucho terreno de juego en el magnífico despliegue físico. Tiene margen de mejora con el balón en los pies. Sergio Ortuño Notable Gran partido del centrocampista valenciano. Constantemente ayudando en las vigilancias defensivas. Abarcó una amplia zona del campo y completó uno de los mejores encuentros como amarillo a pesar de la derrota. Sufrió el fuego amigo de Mario Climent en el tramo final al llevarse un pelotazo en el rostro de su compañero. José Antonio de la Rosa Sobresaliente Partidazo del canterano onubense del Cádiz. El extremo volvió a ser titular y mostró su verticalidad y electricidad por la banda derecha. Asistió a Camara en el primer tanto y de una jugada personal nace el segundo de Roger Martí. Hizo un esfuerzo físico tremendo en ataque y en defensa, y fue sustituido visiblemente cansado a falta de veinte minutos. Brian Ocampo Notable De más a menos. Acabó con la gasolina justa y entró Efe Aghama en la recta final. El uruguayo volvió a demostrar que está enchufado e involucrado con el equipo. Muy activo por la banda izquierda, cerca estuvo de marcar un auténtico golazo que se fue rozando el palo de la portería de Jokin Ezkieta. La versión del charrúa que sí convence en el Cádiz CF. Dawda Camara Notable Nuevo tanto del ariete, que venía de marcar ante el Murcia en Copa. Aprovechó una gran asistencia de de la Rosa para poner el primero. Peleó y bregó con los centrales. Eso sí, falló una ocasión imperdonable a portería vacía. También pudo anotar algún que otro tanto, pero se encontró con los reflejos de Ezkieta. Roger Martí Sobresaliente Está en un momento maravilloso el de Torrent. Volvió a ser titular junto a Dawda Camara en ataque y, al igual que jugador cedido por el Girona, aprovechó la oportunidad anotando el segundo gol. Peleó muy bien con los centrales, presionó y, además, cerca de estuvo de marcar el tercero del Cádiz en un córner en el que Ezkieta repelió con una gran intervención su cabezazo. Álvaro García Bien Garitano refrescó el frente de ataque con su entrada al campo. Tuvo un par de ocasiones en las que pudo marcar. La más clara fue la segunda, pero su remate se marchó por arriba. Tuvo sus más y sus menos con Gustavo Puerta y fue víctima de algunas decisiones arbitrales polémicas. Iuri Tabatadze Suficiente Sustituyó a de la Rosa y se situó en la banda derecha del ataque amarillo. Encontró espacios que no pudo aprovechar y, lejos de ayudar a defender la ventaja, vio sobre el césped como el Racing de Santander le daba la vuelta a la contienda con dos golazos de Andrés Martín. Efe Aghama Suficiente Tuvo minutos en el tramo final y realmente no fue capaz de influir en el ataque amarillo. Jugó por la banda izquierda y tan solo pudo sacar algún centro al área.