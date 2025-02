Juan José, la leyenda cadista: «Se hace justicia con él y con Cádiz; es un gran día para los gaditanos»

El Cádiz CF ha inaugurado su cuarta puerta y su quinto reconocimiento a algunos de los jugadores más grande la más que centenaria historia amarilla. Paco Baena, Mágico, Pepe Mejías, Manolín Bueno y ahora Juan José Jiménez Collar 'Sandokan'. Todos grandes leyendas, todos han puesto su granito de arena en la grandeza de la historia del Cádiz CF y del fútbol gaditano. Un historial que será ampliado seguro en los próximos meses y años: «Tenemos todavía mucha gente pendiente a la que homenajear. Con Juan José se cumple una de las peticiones del Área de Historia del club que es reconocer a uno de los grandes», explica Paco Rodríguez, historiador de la entidad. «El club está barajando un candidato para final de esta temporada o comienzos de la siguiente».

Jugador del Real Madrid y de la Selección, «vistiendo la Roja como jugador del Cádiz algo casi impensable en la historia cadista», recuerda Rodríguez. «Juan José es una persona muy involucrado con Cádiz y la ciudad. Carnavalero, cofrade y una persona que tiene muchos amigos», apostilla. «Tras su etapa en el Real Madrid regresó al Cádiz porque su vinculación con la ciudad nunca la ha perdido».

Pepe Mejías: «Este reconocimiento es para él y muchos veteranos»

Y es que si por algo se ha caracterizado la inaguración de la puerta a Juan José es que ha estado rodeado de muchos veteranos del club, muchísimos que no han querido faltar a la cita con el mítico jugador de cabellera morena. De leyenda a leyenda porque hablar del fútbol gaditano es hacerlo de Pepe Mejías, uno de los mejores, por no decir el mejor, que ha parido esta ciudad de Cortadura al barrio de la Viña. «Este homenaje a Juan es como si me lo hicieran a mí. Se ha criado conmigo y es como un hermano para mí. Este reconocimiento es para él pero también para muchos veteranos como Juanito Mariana, Joaquín Acedo o el que me hicieron a mí en su día. Estoy muy feliz por él», reconoce.

«Juan tenía unas características típicas gaditanas. Todo lo que hizo en el Cádiz en su momento lo hizo también en la Selección y luego con el Real Madrid. Regreso a nuestro club y le siguió dando muchas cosas», añade Pepe Mejías.

Sandokan era lateral, quién no recuerda aquella imagen con la camiseta del Madrid en la que Maradona le dejó sentado pegado al palo en un Clásico, imagen de la que bromea muchas veces el propio protagonista, pero sin duda una referencia de la importancia que tuvo el exjugador gaditano que actualmente sigue siendo embajador del cuadro blanco.

Alfonso Cortijo: «Humilde y trabajador, se lo merece todo»

De lateral a lateral, Alfonso Cortijo se deshace en elogios a su amigo. «Ha sido y será para Cádiz y el Cádiz muchísimo. Una persona humilde, trabajadora y que se lo merece todo. Tiene un corazón enorme y su trayectoria es indiscutible. Aquí se ve la cantidad de gente que lo quiere y eso habla a las claras de lo que es como persona».

Cortijo destaca su capacidad futbolística. «Era todo pundonor, un lateral con mucho recorrido y que tenía una capacidad física enorme. Era lateral como yo, aunque yo coincidí en su época y tuve que jugar de lateral zurdo. Era un futbolista de equipo», recuerda el ahora entrenador del Chiclana.

Ángel Oliva: «Juan José es historia viva del Cádiz»

También palabras emotivas de otro ex del Cádiz como Ángel Oliva. «Es algo muy merecido. Juan José es viva historia del Cádiz y solo como persona y compañero ya se merece este tipo de reconocimientos. Se hace justicia con él. Todavía sigue siendo historia del club y lo cierto es que el club hace un reconocimiento más que merecido por su trayectoria como futbolista y persona».