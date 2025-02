Juan José Sandokán ya tiene una puerta en el Estadio Carranza: «Es un día importante para mí»

Una década estuvo Juan José Jiménez Collar defendiendo la zamarra del primer equipo del Cádiz CF. Primero en Segunda a finales de los 70 y principios de los 80, con ascenso incluido a Primera, donde debutó. Después en la máxima categoría del fútbol español a mediados y finales de los 80 y principios de los 90, ya de regreso de su etapa madridista.

Sandokán, como era conocido Juan José, se convirtió en un mito del cadismo y ahora tiene una puerta dedicada en el que fue su estadio. «Estoy contentísimo. Hay muchas personas que también se lo merecen. Ahora me ha tocado a mí y para mí es un orgullo», apuntaba al recibir el emotivo homenaje.

«Yo no pensaba que iban a ponerme una puerta en el Estadio y me quedé sin saber cómo reaccionar cuando me avisaron», señalaba el que fuese defensa de Cádiz CF, Real Madrid y selección española.

Él es uno de los pocos que tiene ese honor junto a Mágico González, Pepe Mejías y Paco Baena. ¿Quién será el siguiente? Sandokán no se moja: «Habrá más puertas, pero no está en mi poder la elección de la siguiente. No sería ético que yo dijese un nombre».

Por eso no era un día más en la vida de Sandokán. «Hoy es un día importante para mí. A lo largo de mi vida he tenido muchos días importantes y el de hoy es uno de ellos», matizaba.

Porque, a fin de cuentas, «el Cádiz CF para mí lo es todo, es mi vida. Yo he entrado aquí con trece años a jugar en el Cádiz CF y me retiré con 35 años. He estado toda mi vida aquí, lo he dado todo por ello y siempre he estado pendiente del Cádiz CF».

💛 Te queremos, Sandokán. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 5, 2025

Emoción en un día único

Durante el acto se pudo ver a un Sandokán emocionado y muy arropado. «Algunos no han podido venir por el trabajo, pero ha venido mucha gente y se nota que soy querido», afirmaba.

Y no dudaba en asegurar: «Me acuerdo en un día tan especial de mi familia porque ellos me apoyaron mucho. Mi padre influyó mucho para que yo siguiera jugando porque yo no tenía mucha ilusión. Él insistió e insistió, y siempre iba a verme a las categorías inferiores. A él le debo mucho. Me he emocionado mucho».

Por último apostillaba: «Llevo diez años trabajando para el Real Madrid y soy embajador del Real Madrid en las peñas. Voy a inauguraciones, aniversarios, cambios de sedes... Yo pertenezco al Real Madrid. No me hace falta ninguna puerta más».