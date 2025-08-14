Pablo Grandes cambia Irak por Arabia Saudí

El fútbol gaditano sigue estando presente en destinos exóticos. Si hace muy poco tiempo se confirmaba la vuelta del gaditano Pepe Losada a Irán después de su etapa en la India, ahora llega el turno de Pablo Grandes, el portuense que formó parte del 'staff' técnico de Jesús Casas en la selección de Irak.

Pablo Grandes, que fue segundo entrenador del combinado iraquí en los últimos Juegos Olímpicos en 2024, había estado al frente del Al Minaa SC como primer entrenador. Allí contó, entre otros, con jugadores como Lolo Pla y Raúl Parra, quienes habían defendido la elástica del Cádiz CF en diferentes etapas.

Terminada su experiencia en Irak, Pablo Grandes no se moverá del Golfo Pérsico y comenzará una nueva aventura en Arabia Saudí a los mandos del Najran SFC. Lo hace tras desechar una oferta para seguir entrenando a un equipo de la Primera División de Irak. Y justo después de haber puesto a punto a Gonzalo García, delantero del Real Madrid, durante su periodo vacacional en El Puerto de Santa María este verano.

Pablo Grandes entrenará en Arabia Saudí. LA VOz

El Najran SFC es una escuadra que compite en la Segunda División de Arabia Saudí. Este club fue fundado en el año 1980 y en la temporada 2007/2008 logró ascender por primera vez a la Liga Profesional Saudí. Ahora bien, su mayor éxito llegó poco después, en la temporada 2009/2010, al llegar a la final de la Copa del Príncipe de la Corona Saudita, aunque fue el Al-Hilal FC quien se llevó el título en aquella ocasión.

Pablo Grandes no será ni mucho menos el primer entrenador foráneo que ocupe el banquillo del Najran SC en su historia. Por allí ya han pasado los brasileños Hélio dos Anjos y Heron Ferreira, el portugués Paulo Gomes, el belga Marc Brys, los franceses Denis Lavagne y Laurent Hagist, entre otros.

Curtido en el fútbol provincial

Nacido en El Puerto de Santa María el 14 de octubre de 1986, Pablo Grandes lleva ligado al balompié desde sus primeros años de vida. Primero como jugador, que no dudó en probar fortuna lejos de España (Escocia fue su destino), y después como técnico que pasó por las canteras de Cádiz CF, Xerez DFC y San Fernando CD. Allí llegó después de hacerse cargo del único equipo que puso en liza el Trasmallo, club de fútbol base de El Puerto de Santa María, cuando fue fundado por Roger Waggott. Toda una declaración de intenciones.

Todo ello sin olvidar su paso como segundo entrenador de la UD Logroñés (con Mere al frente) y Vélez CF. Un perfecto conocedor del fútbol internacional que no lo dudó ni un instante cuando Jesús Casas decidió contar con él para la aventura iraquí a finales del año 2022. Ahora empiea un nuevo reto en esa zona del globo terráqueo en la que ya es conocido por su sensacional trabajo.