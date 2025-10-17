Álex: «Tengo el objetivo de hacer algo importante antes de irme»

Una de las últimas buenas noticias que ha dado el Cádiz CF de Garitano ha sido la vuelta a la titularidad de un jugador al que no pocas veces -y con razón- se le ha querido abrir las puertas de un club donde lleva poco menos que una década. Álex Fernández fue titular ante el Huesca el pasado domingo y el equipo sumó tres puntos con la aportación de la experiencia y saber estar de uno de los capitanes que más ha dado la cara por el escudo en todos los ámbitos.

Esta semana, el jugador de Alcalá de Henares ha pasado por el programa El Larguero de la Cadena Ser, donde ha repasado la actualidad de un equipo que vuelve a liderar la clasificación de Segunda años después en mitad de un clima de euforia que ya comienza a volver a respirarse por la Tacita tres años después. «Soy feliz en Cádiz, después de tantos años es normal. Tengo el objetivo claro de hacer algo importante antes de irme. Queremos subir a Primera, pero con los pies en el suelo. Primero esos 50 puntos y luego estar en una buena posición para luchar por algo más», agregó el futbolista que el pasado 15 de octubre cumplió 33 años.

No perdió la oportunidad para repetir por enésima vez que le hubiera gustado haber colgado las botas con su hermano, el exmadridista Nacho Fernández, actualmente en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudí. «Me hubiera encantado que hubiese estado aquí en Cádiz conmigo en algún momento de su carrera, pero entiendo que tiene otros objetivos y otros sueños. Lo he intentado por activa y por pasiva, no ha habido forma. El salto era muy grande al estar en el Real Madrid. Hubo algún momento que incluso se lo ha planteado, pero era muy complicado», contó.