Cristiano escuchó durante la pasada temporada que había comenzado el declive de su carrera. Y el delantero del Real Madrid se puso a demostrar con la energía que le define que era el mismo de siempre. Anotó de nuevo más goles que partidos jugados, 51 sobre 48. Superó otra vez los cincuenta tantos en una campaña. Es la sexta vez consecutiva. Decidió la Champions en favor del Real Madrid con sus tres goles al Wolfsburgo, que remontaron el 2-0 sufrido en Alemania. Volvió a ser el máximo artillero de la Copa de Europa, con 16 aciertos. Clasificó a Portugal en los momentos críticos de la Eurocopa con dianas determinantes, hasta conquistar el primer gran título para su país. Y cerró el mejor año de su vida con cuatro goles en el Mundial de Clubes, tres en la final y uno en semifinales. Todos estos méritos le han apabullado de galardones a los 31 años, en plena madurez, cuando comienza a regularse y a admitir que no puede jugarlo todo. Recibió los trofeos de Mejor Jugador UEFA 2016, Mejor Jugador del Mundial de Clubes, Mejor Deportista del Año y el reconocimiento del Balón de Oro.

Cristiano nunca pudo imaginar que sus ídolos de la niñez, Eusebio, mito nacional, y Di Stéfano, elogiado siempre por su padre, estarían en su presentación como jugador del Real Madrid, el sueño de su papá hecho realidad

Ayer, la FIFA le concedió el último gran premio, el primero del nuevo formato creado por el máximo organismo del fútbol mundial: The Best. Seleccionadores, capitanes, prensa y aficionados por internet eligieron a Cristiano como El Mejor. El 5 de febrero cumplirá 32 años. Y continúa luchando para ser el mejor, como lo hacía en el Sporting de Lisboa hace quince años, cuando tenía 17 y ganaba 1.500 euros al mes. Es el único reto de su vida desde que jugaba en el Andorinha de Funchal, ser el mejor futbolista del mundo. Su anhelo, su obsesión. Lloraba si no marcaba gol.

Quería ser como Eusebio, ídolo nacional. Y quería ser como Di Stéfano, del que su padre no paraba de contarle cosas. Nunca pudo pensar en esa niñez que conocería a los dos. Nunca pudo soñar que ambos estarían el 6 de julio de 2009 en su presentación soñada como jugador del Real Madrid, aquella que su padre siempre quiso ver y no pudo disfrutar. Cuando llegó al club español ya había ganado un Balón de Oro, en 2008, como estrella del Manchester United. Ferguson le dejó marcharse al conjunto blanco ante la insistencia del futbolista. Era el sueño de su niñez, influenciado por su padre. Sir Alex no pudo imaginar que en el Real Madrid multiplicaría su rendimiento. Lleva 381 goles en 368 partidos con la camiseta blanca.

Celebró el premio FIFA-Balón de Oro, el trofeo unificado, en 2013 y 2014. Y ahora se ha llevado los dos galardones por separado, el Balón de Oro y anoche el The Best creado por FIFA, en el mejor periplo de su trayectoria profesional. El delantero madridista posó con su hijo y habló de la importancia de este reconocimiento mundial: «He ganado muchos títulos y trofeos, pero este es el primer premio FIFA The Best, que marchará para el museo». Quiere ayudar a su isla, Madeira, a su país, humilde, pero orgulloso de su Eurocopa.

Su casa de uralita, destruida junto a toda su antigua calle por el penúltimo gestor de Funchal, fue el primer incentivo de su superación personal

Su museo es visita obligada en su ciudad natal, Funchal, allá donde comenzó esta historia de superación, en los arrabales de la capital de Madeira, en una casa de uralita, destruida junto a su calle entera por el anterior gestor de la ciudad como si fuera una vergüenza. Cristiano criticó que se eliminara esa cruda realidad. Fue su primer incentivo para progresar. No era una vergüenza, era un ejemplo para la superación, la que ha marcado su vida.