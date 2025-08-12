Directo INCENDIO DE TARIFA

Incendio de Tarifa, en directo: Infoca incorpora nuevas aeronaves para luchar contra las llamas

El incendio continúa activo e Infoca ha incorporado al operativo nuevos vehículos y medios para intentar sofocar el fuego

Cuatro medios aéreos se incorporan a la zona del incendio de Tarifa, en situación operativa 1

Nuevo incendio en Tarifa: Infoca intenta impedir el avance del fuego en la playa de Bolonia y Atlanterra

Imagen aérea del incendio de Tarifa
Imagen aérea del incendio de Tarifa INFOCA
Infoca sigue trabajando en este momento para sofocar el nuevo incendio que se originó ayer en Tarifa, en la zona de la Sierra de la Plata, y que obligó al desalojo de miles de personas que se encontraban en la zona de Atlanterra. Por suerte, la rápida intervención de los servicios de emergencias evitó que las llamas llegaran hasta zonas residenciales y provocaran daños mayores. Sigue en directo la última hora del incendio de Tarifa.

10:51

Otro incendio en Los Caños

Enorme susto en Los Caños tras arder un colchón en un parking de surferos junto a la playa de Marisucia

Video.
10:47

Afectados por el incendio

El chef José Andrés desde Zahara de los Atunes agradece el esfuerzo de bomberos y Guardia Civil: «Una gran labor de todos»

Video.
10:38

Desalojos en Atlanterra

Con motivo del avance del incendio, más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes tuvieron que ser evacuados de manera preventiva. La Junta, de momento, no permite que las personas evacuadas regresen a la zona por precaución.

10:35

Nuevos medios para sofocar el fuego

Infoca incorporó desde primera hora de la mañana nuevos vehículos y medios para luchar contra las llamas. En este momento, el dispositivo cuenta con un helicóptero pesado y dos semipesados, dos aviones anfibios ligeros, un avión pesado y uno de coordinación y cinco autobombas, además de ocho grupos de bomberos forestales, entre otros.

10:31

Incendio de Tarifa

Los operarios de Infoca siguen trabajando a esta hora del día para sofocar el incendio originado durante el día de ayer en Tarifa. Más concretamente, en la zona de la Sierra de la Plata. Sigue en directo todo lo que ocurra en la zona y la última hora del operativo.

