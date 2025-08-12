El ministro Óscar Puente bromea con el incendio de Tarifa en redes sociales: «Igual puede echarle una mano a Juanma»

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este martes 12 de agosto que se tiene «sospechas fundadas» de que el incendio en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa, que obligó el lunes al desalojo de más de 1.500 personas, «ha podido ser intencionado».

Es por eso que ha se ha decidido activar e incrementar a todos los operativos de vigilancia, reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad y también la vigilancia y la investigación en relación con los incendios, como ha apuntado el consejero en declaraciones a los medios.

«Estamos hablando de una circunstancia lamentable», ha dicho Antonio Sanz, quien ha advertido de que «por negligencia o por irresponsabilidad muchas veces puede provocar una situación de incendio».

No ha sido precisamente un tema para tomarse a broma, pero aún así, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha bromeado de alguna manera en redes sociales con el fuego.

El socialista ha aprovechado el segundo incendio en apenas una semana que arrasa Tarifa para cargar contra el presidente de la comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

El ministro ha respondido al vídeo de una usuaria de la red social X en el que se puede observar cómo las llamas devoran la sierra de la Plata. «Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma», ha apuntado haciendo alusión a que el líder popular se encuentra de vacaciones en la costa gaditana cuando varios incendios se han desatado en Castilla y León (León, Zamora o Ávila).

El comentario de Óscar Puente, como es de imaginar, ha despertado un sinfín de reacciones. «Deje usted de frivolizar», «Personas jugándose la vida, familias en vilo y el ministro jugando al Twitter», se le ha recriminado.

Lejos de morderse la lengua, Puente ha ido más a través de las redes: «Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por Tarifa. Y la prensa andaluza tan locuaz y tan crítica conmigo. Tiene que andar lejos«, ha publicado en las últimas horas.