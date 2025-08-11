El chef José Andrés desde Zahara de los Atunes agradece el esfuerzo de bomberos y Guardia Civil: «Una gran labor de todos»

El chef José Andrés es solo una más de las personas que estaban disfrutando del verano en Zahara de los Atunes y que se han visto sorprendidas por el incendio que ha comenzado en la Cueva del Moro, en el municipio de Tarifa.

El cocinero está utilizando el altavoz de sus redes sociales para contar en primera persona cómo lo está viviendo y qué es lo que se está viendo desde la zona. En una de estas publicaciones explica cómo el incendio que comenzó en Tarifa está corriendo paralelo a la costa por detrás de la Playa de los Alemanes.

También ha explicado cómo los efectivos de la Guardia Civil están yendo por las viviendas una a una para iniciar las evacuaciones «porque siempre hay el peligro de que el fuego pueda empezar a quemar alguna vivienda y que empiece a saltar de una a otra«.

José Andrés está utilizando estas publicaciones para destacar el trabajo de los efectivos trabajando sobre la zona: «una gran labor de todos, desde los bomberos hasta las fuerzas de seguridad, la verdad que una coordinación rápida y increíble en muy poco tiempo«.