La noche en la que el fuego encendió la solidaridad en Zahara de los Atunes

Algunos turistas vuelven a sus hoteles tras pasar la noche en el colegio Miguel de Cervantes.

La tarde del lunes quedará marcada en la memoria de Zahara no solo por el incendio que tiñó de rojo la Sierra de la Plata, sino por la marea de humanidad que desató entre sus vecinos. En pocas horas, el pueblo costero se transformó en un refugio abierto, donde la generosidad corrió más rápido que las llamas.

Casi un millar de personas, entre vecinos, turistas y trabajadores, fueron acogidos de urgencia en dos lugares que se convirtieron en símbolo de la noche: la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y el polideportivo del colegio Miguel de Cervantes. Allí, donde normalmente resuena el murmullo de misas y partidos de baloncesto, se improvisaron comedores, dormitorios y espacios de calma en medio de la incertidumbre.

Sobre el suelo del polideportivo, hileras de camas plegables acogían a familias enteras. Voluntarios de Cruz Roja, chalecos rojos sobre rostros cansados pero firmes, repartían botellas de agua, bocadillos y palabras tranquilizadoras.

«Nadie se quedó sin cenar, sin un lugar donde descansar ni sin alguien que le preguntara cómo estaba», contaba María, voluntaria veterana de Cruz Roja, mientras servía café a primera hora de la mañana. «Aquí lo importante no era solo dar comida, era que cada persona sintiera que no estaba sola».

La iglesia, iluminada tenuemente por velas y lámparas improvisadas, acogió a decenas de personas mayores que necesitaban un espacio más silencioso. Allí, vecinos se acercaban para tenderles la mano a estos turistas.

Rostros conocidos en la puerta del polideportivo

Pero la solidaridad no se quedó en manos anónimas. Entre los que se acercaron a ayudar estuvieron la humorista y presentadora Paz Padilla, que se acercó al patio del colegio Miguel de Cervantes para aliviar tensiones. Y el chef José Andrés, incansable en sus gestos solidarios, llegó con su equipo para preparar y distribuir cientos de bocadillos y botellas de agua en cuestión de minutos.

«En momentos como este no hay turista o vecino, todos somos lo mismo: gente que necesita y gente que ayuda», dijo José Andrés, interrumpiendo apenas unos segundos su ir y venir entre cajas de pan y bolsas de fruta.

Fuera, en las calles, los vecinos abrían sus casas para ofrecer duchas y todo lo que se necesitara. De hecho, la farmacia más conocida de la zona ha permanecido abierta porque hay quienes salieron corriendo y olvidaron sus medicamentos, que para algunos son imprescindibles.

«Esto es Zahara», decía Antonio, un vecino que tenía su casa abierta de par en par. «Aquí el mar nos enseña que hay que ayudarse, porque nunca sabes cuándo te va a tocar a ti».

Al amanecer del martes, el fuego estaba más controlado y muchas de las personas acogidas pudieron regresar a sus casas o alojamientos. Pero en el aire flotaba otro aroma: el de una comunidad que, frente al miedo, eligió abrir sus brazos.