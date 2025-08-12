El periodista Juanma Castaño relata el horror del fuego en Tarifa: «El calor es extremo, todo va a Zahara»

Los incendios se están cebando con la localidad gaditana de Tarifa este verano y en especial en zonas importantes de vacaciones. Si hace unos días el fuego hacía que muchos residentes y turistas tuvieran que abandonar sus casas y lugares de alojamiento, ahora el que se está produciendo en la Sierra de la Plata, muy cerca de Atlanterra y Zahara de los Atunes ha hecho que más de 2.000 personas hayan sido desalojadas.

En mitad del desconcierto y caos por momentos, el periodista Juanma Castaño relata lo que se está viviendo precisamente en Zahara de los Atunes, lugar de vacaciones del comunicador de COPE.

«El incendio ha afectado a una zona residencial con casas, y al lado de esas casas, estaba muy cerca el fuego», afirma. «El desalojo se ha tenido que producir a la misma vez que se intentaba dar paso a los camiones de bomberos o de la UME. A raíz de esto, se ha producido un colapso importante en Zahara ya que no es sencillo porque tiene una carretera muy pequeña y es una localidad bellísima pero que no está preparada ni mucho menos».

Además, las circunstancias no han acompañado, ya que «el calor ha sido extremo durante todo el día y hay viento de levante que se lleva todo el humo a Zahara», arrastrando el fuego hacia esta localidad gaditana y provocando mayores dificultades a la hora de controlarlo: «Yo creo que estaban más o menos controlado pero, claro, es que estaba muy cerca de las casas y ya el humo era... Yo he visto a mucha gente tosiendo y con problemas. Se ha producido una situación muy complicada para muchas personas», explica el periodista.

Los desalojos han provocado una situación muy difícil para miles de personas, convirtiéndose en un gran desafío. Juanma Castaño recalca que muchos han desalojado por la orilla del mar llevándose lo imprescindible en ese momento: «Botellas de agua, una bolsa con la documentación, con el dinero metálico que tuvieran, el teléfono móvil, baterías, etcétera. Son personas que están de vacaciones y no se van a poner a caminar por la playa con la maleta».

El director del programa El Partidazo de COPE manda un mensaje de reconocimiento a «toda esa gente que estaba tratando de sofocar el incendio mientras todos estamos de vacaciones, jugándose la vida intentando apagar el incendio. Mucho ánimo para todos», señala.

