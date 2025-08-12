Cuatro medios aéreos se incorporan a la zona del incendio de Tarifa, en situación operativa 1

Cuatro medios áreos --un vehículo ligero, dos anfibios y uno de coordinación-- se incorporan desde primeras horas de la mañana de este martes a la zona del incendio declarado en Tarifa este lunes, en situación operativa 1, que ha obligado al desalojo de miles de personas. Los desalojados no han podido volver a sus casas aún. El incendio no ha provocado daños personales y los servicios de extinción han logrado proteger tanto las viviendas como las urbanizaciones de la zona de Atlanterra.

Tras la reunión del Comité de Operaciones del Plan de Emergencia contra Incendios, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, reconocía el «gran trabajo» realizado por el dispositivo del Plan Infoca. También destacaba la labor de los bomberos, quienes, en coordinación con Infoca, trazaban una línea de seguridad en torno a las viviendas para protegerlas del avance del fuego.

Los operativos han centrando sus esfuerzos en garantizar la seguridad en el flanco izquierdo del incendio, la zona más próxima a las urbanizaciones y hoteles. Allí se ha establecido un perímetro de seguridad en el que están trabajando medios terrestres que han seguido activos durante la noche.

Este incendio se produce apenas tres días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de alrededor de 1.500 personas y 5.000 vehículos.