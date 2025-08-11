Juanma Moreno: «El incendio es importante»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado «máxima precaución» ante el segundo incendio que afecta al término municipal de Tarifa, que ha comenzado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata, y que ha calificado como «importante».

Moreno ha hecho este pronunciamiento a través de su cuenta personal en la red social X, por lo que ha demandado a «las personas afectadas que sigan todas las recomendaciones», consejo al que añade un «por favor».

Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva en la tarde de este lunes 11 de agosto ante este incendio, que es el segundo que afecta al término municipal de Tarifa de una forma casi consecutiva.

El presidente andaluz asegura que «estamos muy pendientes», afirmación que corrobora indicando que «los operativos están trabajando en la zona».

«Seguridad y mucho cuidado», termina Moreno zanjando su petición a la población de la zona.