Antonio Sanz: «Hemos logrado salvar toda la parte de vivienda»

Antonio Sanz, consejero de Presidencia e Interior, está siguiendo muy de cerca la evolución del fuego que se ha originado este lunes en el entorno de la Cueva del Moro en el municipio de Tarifa. El viento de levante ha provocado que las llamas se propagasen rápidamente poniendo en riesgo viviendas y obligando al desalojo de más de 2.000 personas en Zahara de los Atunes.

Sanz ha comunicado que «se ha logrado salvar toda la parte de la vivienda y de las urbanizaciones de la zona de Atlanterra y la zona de Los Alemanes justo en el último segundo, en el último minuto, porque se ha quedado el incendio justo pegado a la zona de las urbanizaciones».

Ha sido un trabajo de gran dificultad por lo que el consejero ha querido reconocer «el gran trabajo que ha realizado Infoca, desplegando catorce medios aéreos en la zona. En la primera hora ya se habían activado cinco medios aéreos por la dirección de extinción y también el trabajo de bomberos, que ha hecho una línea de seguridad, un perímetro de seguridad junto a Infoca en la zona de las casas».

Los efectivos continúan trabajando en el control del fuego en unas condiciones muy complicadas, no solo por el viento, sino también por las altas temperaturas que se han registrado en esta jornada.

Antonio Sanz también ha informado de que los desalojados por el incendio en Tarifa no podrán regresar a sus viviendas durante la noche de este lunes.

Desalojo en tiempo récord

Asimismo, Sanz ha explicado que, en una fase inicial, se solicitó a la población que se desplazara hacia la playa o permaneciera confinada, con el objetivo de evitar una «evacuación masiva simultánea». «La prioridad era evacuar primero las zonas más peligrosas o las más afectadas», ha señalado. No obstante, ha destacado que el desalojo «se ha llevado a cabo en tiempo récord y con una eficacia extraordinaria», gracias a la coordinación entre los equipos de emergencia y los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Actualmente, los operativos continúan centrando sus esfuerzos en garantizar la seguridad en el flanco izquierdo del incendio, la zona más próxima a las urbanizaciones y hoteles. Allí se ha establecido un perímetro de seguridad en el que están trabajando medios terrestres que seguirán activos durante la noche. Sin embargo, Sanz ha advertido que «hay momentos de mayor dificultad debido a los cambios en el viento», lo que podría complicar las labores de extinción.

«El resto del incendio sigue siendo motivo de gran preocupación, y no quiero trasladar un mensaje de optimismo, porque aún estamos ante una situación muy compleja en la zona del flanco derecho, donde el fuego afecta a una gran masa forestal», ha señalado el consejero. En este área, ha explicado, «se han desplegado todos los medios disponibles y se ha diseñado una estrategia específica con recursos terrestres para actuar durante la noche».

Hasta el momento, no se han registrado daños personales ni materiales. Solo se ha producido un incidente aislado, de un agente de la Guardia Civil que se ofreció voluntariamente para colaborar y ha resultado atropellado. Aunque las heridas «no revisten gravedad», ha sido trasladado al Hospital de Puerto Real.

Por último, el consejero ha indicado que aún se desconocen las causas del incendio. No obstante, ha subrayado que los constantes cambios en la dirección del viento han dificultado las labores de control, permitiendo que las llamas avanzaran «a una velocidad impensable en tan solo una hora».

