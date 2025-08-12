El incendio «intencionado» de Tarifa se mantiene activo y los efectivos continúan trabajando contra calor y viento

Día muy intenso en Tarifa y Zahara con medios aéreos y terrestres trabajando contrarreloj para controlar el incendio que se declaraba este lunes en Tarifa y que obligaba a desalojar cerca de 2.000 personas en Zahara de los Atunes. Un incendio, del que, según apuntaba Antonio Sanz en su primer informe del día, hay «datos y evidencias« para que se hable de que haya sido provocado.

En su valoración al final de la jornada, Sanz ha hecho una llamada a la cautela: «vamos a actuar con prevención y vamos a trabajar para consolidar toda la zona y confirmar todo para que no tengamos sorpresas durante las próximas horas». El viento de levante y las altísimas temperaturas que han hecho que AEMET haya activado el aviso rojo por calor extremo, han sido un gran factor en contra en los trabajos de extinción. «Durante esta tarde, y cuando teníamos los momentos de reincidencia o de reactivación de determinados focos, especialmente en el flanco derecho, llegó el aviso de elevación a nivel máximo extremo de calor. Esto lo hemos notado, evidentemente», ha explicado el consejero. Que ha recalcado que «la actuación ha sido eficaz«.

Sobre el operativo, Sanz ha asegurado que «las actuaciones consisten principalmente en asegurar toda la línea del flanco izquierdo, toda la línea, llamémosle más pegada a las urbanizaciones de nuevo. Ahí mantenemos un retén de bomberos del Consorcio que ha sido movilizado en un momento determinado, porque en uno de los momentos de esa situación más crítica hemos tenido un salto de pavés». Esta circunstancia ha sido resuelta gracias a la rápida actuación para que no fuera a más, pero mantiene a los bomberos alerta ante el fuerte viento en la zona. «Viendo el viento que hay y el calentamiento que tiene la tierra ya y la zona, pues puede ocurrir», ha añadido Sanz.

Los efectivos del Infoca seguirán trabajando durante toda la noche para el control de este incendio ante unas circunstancias climatológicas adversas.