Enorme susto en Los Caños tras arder un colchón en un parking de surferos junto a la playa de Marisucia

Mientras numerosos efectivos actúan en el incendio declarado este lunes en la zona de Atlanterra y la playa de Los Alemanes, junto a Zahara, en Los Caños han saltado las alarmas este martes en la playa de Marisucia. El temor se ha disparado entre los bañistas cuando se ha observado una gran columna de humo procedente de uno de los extremos de la playa.

Al parecer los hechos se han producido cuando ha salido ardiendo un colchón que estaba en el aparcamiento de los surferos que se encuentra justo antes de la zona de apartamentos. Rápidamente han acudido personas que se encontraban en el lugar y con garrafas de agua han logrado parar el fuego antes de que llegaran los bomberos.

