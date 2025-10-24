El Cádiz CF quiere volver a conectarse en Los Cármenes (Previa)

Casi sin tiempo para asimilar la primera derrota de la temporada en casa afronta el Cádiz CF su siguiente encuentro. No hay descanso porque llega un tramo apretado del calendario con tres encuentros consecutivos en casi una semana. Todos ellos a domicilio y teniendo que regresar siempre a Cádiz debido a las cuentas en las arcas.

Granada, UCAM y Andorra es lo que se avecina después de caer recientemente ante el Burgos. O lo que es lo mismo: Liga, Copa del Rey y de nuevo Liga.

Ahora toca centrarse en el duelo andaluz ante el Granada, que tendrá lugar este sábado a las 18.30 horas en Los Cármenes. Una cita engañosa porque el equipo nazarí no es tan débil como la clasificación indica. Está en los puestos de descenso, pero su evolución en las últimas semanas ha sido bastante positiva. De sumar un punto en las cinco primeras a no perder en las cinco últimas. Un paso al frente que ha salvado a Pacheta.

Pero la realidad hasta ahora, derrota ante el Burgos al margen, es que este Cádiz CF está capacitado para puntuar y ganar en cualquier estadio y con esas pretensiones se presenta en Los Cármenes para jugar ante el Granada.

La confianza del míster

Sobre el papel parece más o menos claro que Gaizka Garitano seguirá confiando en la mayoría de los habituales en este primer tramo liguero. Las rotaciones, que llegarán, serán mayoritariamente en el 'Torneo del KO', aprovechando que ya está a la vuelta de la esquina.

Esta vez saldrá Víctor Aznar bajo palos acompañado en la línea defensiva por Iza, Kovacevic, Iker Recio y, probablemente, Mario Climent entrando de nuevo por el canterano Raúl Pereira, quien ya tuvo sus minutos y su titularidad.

En la sala de máquinas no se ve últimamente al otrora indiscutibleMoussa Diakité, que podría ser otra de las novedades en el once titular para dar mayor consistencia y empaque al centro del campo. Junto a él, Sergio Ortuño. Álex sería el damnificado.

Salvo que Efe Aghama retorne al once titular, la segunda línea de ataque será la formada por Ontiveros (autor del gol ante el Burgos), Suso e Iuri Tabatadze. Todos por detrás de un delantero centro que por primera vez podría no ser Álvaro García Pascual. El malagueño ha viajado a la capital nazarí, pero no está confirmada su presencia debido a sus molestias físicas. En caso de relevo, el veterano Roger Martí y el joven Dawda Camara buscan su oportunidad.

El delantero Álvaro García Pascual es duda en Granada. ARABA PRESS

Pacheta va con los mismos

De empatar en Andorra (siguiente desplazamiento del Cádiz CF) viene el Granada, que jugó tres días antes su encuentro de la pasada jornada.

Rubén Alcaraz se marchó del Cádiz CF y ahora juega en el Granada CF. EFE

Más descansado llega el equipo nazarí a la cita andaluza, por lo que es muy probable que Pacheta repita la alineación con Luca Zidane; Pau Casadesús, Manu Lama, Oscar Naasei, Diallo; Sergio Ruiz, el excadista Rubén Alcaraz, Alemañ; Álex Sola, Souleymane Faye (pretendido por el Cádiz CF el pasado verano) y Jorge Pascual.

Granada - Cádiz (Previa) LaLiga Hypermotion. 11ª Jornada. Granada CF: Luca Zidane; Pau Casadesús, Manu Lama, Oscar Naasei, Diallo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemañ; Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual.

Luca Zidane; Pau Casadesús, Manu Lama, Oscar Naasei, Diallo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemañ; Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual. Cádiz CF: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Ontiveros, Suso, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual o Roger Martí.

Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Ontiveros, Suso, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual o Roger Martí. Hora: 18.30 (LaLiga TV Hypermotion).

18.30 (LaLiga TV Hypermotion). Árbitros: Gorka Etayo Herrera, del colegio vasco, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Iván Caparrós Hernández, árbitro adscrito al comité valenciano.

Gorka Etayo Herrera, del colegio vasco, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Iván Caparrós Hernández, árbitro adscrito al comité valenciano. Estadio: Los Cármenes.

Sin lugar a dudas, otra salida de dificultad para un Cádiz CF que sabe lo que es ganar otro duelo andaluz a domicilio (ya lo hizo en La Rosaleda ante el Málaga), pero que no pasa actualmente por su mejor momento (a la derrota ante el Burgos se une la de la última salida a Las Palma de Gran Canaria) después de un inicio liguero apoteósico en el que nunca hincaba la rodilla e incluso comandaba la clasificación con seguridad y firmeza.

Toca seguir batallando en Granada, donde el equipo de Gaizka Garitano estará muy arropado por su afición.