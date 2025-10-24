Manu Lama sobre el Cádiz CF: «Viene uno de los mejores equipos de la categoría»

Un único encuentro se ha perdido hasta la fecha Manu Lama, quien se ha convertido en el líder de la defensa del Granada. Un referente en la zaga nazarí que además es el hijo de Manolo Lama, el carismático periodista deportivo natural de Cabra (Córdoba).

Nacido hace 24 años en Madrid, el jugador formado en la cantera del Atlético de Madrid está viviendo su segunda temporada en el fútbol profesional tras pasar previamente por La Nucía y el Fuenlabrada.

Manu Lama firmó por tres temporadas con el Granada, hasta el 30 de junio de 2027. Y actualmente es uno de los jugadores de confianza para Pacheta en el equipo granadino. La prueba más evidente de todo eso es que es el tercer jugador con más minutos disputados del plantel nazarí, siendo únicamente superado por Faye y Óscar Naasei.

Después de un complicadísimo inicio liguero en el que el Granada sólo consiguió un punto en los primeros cinco encuentros, el equipo de Pacheta ha encadenado una racha positiva de cinco encuentros sin caer derrotado. Cierto es que todavía sigue en la zona de descenso a la Primera RFEF, pero la zona de 'play off' de ascenso está a cinco puntos y queda muchísimo en juego en una competición tan larga como es LaLiga Hypermotion.

La mejoría defensiva, clave en la recuperación

Una de las claves de esa recuperación ha sido la mejoría defensiva. Eso ha evitado que Pacheta sea destituido. En ese sentido, Manu Lama sigue siendo exigente y aclara antes de recibir al Cádiz CF este sábado a las 18.30 horas en Los Cármenes: «Nosotros tenemos que afianzarnos atrás, seguir manteniendo las porterías a cero y aprovechar las oportunidades que tengamos».

Manu Lama asume el pésimo inicio de la temporada del Granada y por eso apunta: «No fue el mejor, aunque creo que ahora el equipo es otro y estamos creciendo a medida que van pasando las jornadas. Llevamos un mes y pico sin perder y eso pocos equipos lo han hecho en la categoría. Este equipo todavía tiene mucho que dar».

Manu Lama se ha afianzado en el centro de la defensa del Granada. EFE

Durante su intervención también reconoció que deben ser más efectivos de cara a puerta. «Creo que estamos generando ocasiones, aunque quizá necesitamos más suerte o un poco más de calidad para definir en la portería rival. Creo que al final todo eso llegará porque durante la semana estamos trabajando muy bien».

Sobre el Cádiz CF, equipo que llegará a Los Cármenes el próximo sábado, Manu Lama aseguró: «Sabemos que viene uno de los mejores equipos de la categoría y tenemos que estar preparados para ello. Vamos a tener que estar al cien por cien para sacar los tres puntos, que es lo que todos queremos».