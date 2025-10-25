Las estadísticas del Granada - Cádiz

Granada y Cádiz miden sus fuerzas en un derbi andaluz que supondrá un exigente reto para ambos conjuntos. Los amarillos llegan tras sufrir el primer revés de la temporada en casa, mientras que los nazaríes han mejorado notablemente su imagen con el paso de las jornadas aunque continúan atrapados en la zona de descenso. Por lo tanto, es un partido importante para dos equipos que, a priori, deben estar en la lucha por hacerse un hueco en la parte alta de la tabla y, hasta el momento, tan solo los de Gaizka Garitano están cumpliendo con ese teórico papel en una categoría en la que lo verdaderamente trascendental es alcanzar la cifra de los 50 puntos cuanto antes.

El Nuevo Los Cármenes no es un estadio especialmente favorable para el Cádiz si nos ceñimos al historial de enfrentamientos en tierras granadinas. En los últimos años, únicamente la visita de la 2020/21 permite sonreír a los gaditanos. Aquel curso, un tanto de Rubén Sobrino en la jornada 34 bastaba para superar a los nazaríes y sellar la permanencia en Primera con Álvaro Cervera en el banquillo. Sin embargo, el técnico ecuatoguineano también vivió tardes aciagas en Granada. En la última fecha de la 17/18, dos goles de Darwin Machís impidieron que el Cádiz alcanzara los puestos de playoff de ascenso.

O lo ocurrido en la 23/24, cuando una derrota contundente y dolorosa dejó con pie y medio fuera del banquillo a Sergio González. Uzuni y Bryan Zaragoza enterraron las aspiraciones gaditanas y provocaron una hecatombe que desembocó, dos semanas más tarde, en la salida del técnico catalán y en la llegada de un Mauricio Pellegrino que no resultaron satisfactorias para lograr la permanencia.