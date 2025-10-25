Las estadísticas del Granada - Cádiz

Suscríbete a
Granada
Granada
0
0
Cádiz
Cádiz

LaLiga Hypermotion. Jornada 11 Sábado 25/10 18:30h. Árbitro Gorka Etayo Herrera. Estadio Los Cármenes.

LALIGA HYPERMOTION

Granadinos y gaditanos cruzan sus caminos en un nuevo derbi andaluz en LALIGA Hypermotion

P. Vallejo

Granada y Cádiz miden sus fuerzas en un derbi andaluz que supondrá un exigente reto para ambos conjuntos. Los amarillos llegan tras sufrir el primer revés de la temporada en casa, mientras que los nazaríes han mejorado notablemente su imagen con el paso de las jornadas aunque continúan atrapados en la zona de descenso. Por lo tanto, es un partido importante para dos equipos que, a priori, deben estar en la lucha por hacerse un hueco en la parte alta de la tabla y, hasta el momento, tan solo los de Gaizka Garitano están cumpliendo con ese teórico papel en una categoría en la que lo verdaderamente trascendental es alcanzar la cifra de los 50 puntos cuanto antes.

El Nuevo Los Cármenes no es un estadio especialmente favorable para el Cádiz si nos ceñimos al historial de enfrentamientos en tierras granadinas. En los últimos años, únicamente la visita de la 2020/21 permite sonreír a los gaditanos. Aquel curso, un tanto de Rubén Sobrino en la jornada 34 bastaba para superar a los nazaríes y sellar la permanencia en Primera con Álvaro Cervera en el banquillo. Sin embargo, el técnico ecuatoguineano también vivió tardes aciagas en Granada. En la última fecha de la 17/18, dos goles de Darwin Machís impidieron que el Cádiz alcanzara los puestos de playoff de ascenso.

O lo ocurrido en la 23/24, cuando una derrota contundente y dolorosa dejó con pie y medio fuera del banquillo a Sergio González. Uzuni y Bryan Zaragoza enterraron las aspiraciones gaditanas y provocaron una hecatombe que desembocó, dos semanas más tarde, en la salida del técnico catalán y en la llegada de un Mauricio Pellegrino que no resultaron satisfactorias para lograr la permanencia.

Granada

GRA

Entrenador:
José Rojo Martin4-3-3
  1. Luca Zidane
    Portero    1
  2. Pau Casadesús
    Defensa    2
  3. Manuel Lama Maroto
    Defensa    5
  4. Oscar Naasei Oppong
    Defensa    28
  5. Baïla Diallo
    Defensa    22
  6. Sergio Ruiz Alonso
    Centrocampista    20
  7. Alcaraz
    Centrocampista    4
  8. Pedro Alemañ
    Centrocampista    8
  9. Álex Sola
    Delantero    7
  10. Jorge Pascual
    Delantero    19
  11. Souleymane Faye
    Delantero    17
1
252822
2048
71917
13
2014621
815
112219
17
Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-2-3-1
  1. 13Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero
  2. 20Iza Carcelén
    Defensa
  3. 14Bojan Kovacevic
    Defensa
  4. 6Iker Recio
    Defensa
  5. 21Mario Climent
    Defensa
  6. 8Á. Fernández
    Centrocampista
  7. 15Sergio Ortuño
    Centrocampista
  8. 11Suso
    Centrocampista
  9. 22Ontiveros
    Centrocampista
  10. 19De la Rosa
    Centrocampista
  11. 17Dawda Camara
    Delantero
Estadísticas
0%GranadaGRA
0%CADCádiz
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
