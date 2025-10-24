Garitano: «El equipo no se ha resentido defensivamente por el once que hemos sacado»

El Granada se presenta como una buena prueba de fuego para un Cádiz que viene de perder en casa ante el Burgos. Los amarillos llegan con dudas pero sabiendo que su inicio de temporada es mucho mejor que el del rival de este sábado. De ahí que Garitano quiera quitar hierro a la derrota del pasado lunes y afrontar el choque en Los Cármenes como una oportunidad para volver a ganar.

«El rival es un buen equipo», dice sobre el Granada. «Tiene gente rápida arriba y roban bien. Muchos equipos hacemos más goles desde el robo que desde la construcción. Veo muchos partidos y la mayoría de equipos hacen goles con el balón parado y los robos. En la construcción no suele haber muchos goles».

Garitano se quita las críticas respecto al once, algo más ofensivo de las últimas semanas, entendiendo que su equipo sigue haciendo una buena labor atrás. «Estamos defendiendo bien pero el otro día encajamos tres goles. Cuando te pasa eso es muy complicado ganar. Es una maratón tan larga lo que tenemos que lo importante es siempre estar metidos en los partidos y lo hacemos. Creo que en los últimos partidos estamos jugando mejor, a lo que decís vosotros que es jugar mejor. Esto es un juego de aciertos y errores y el otro días nos dormimos«.

En este sentido, el vasco destaca que «jugar bien es hacer muchas cosas no solo mover bien el balón sino hacer más cosas. Si es mover la pelota, construir, dominar, atacar. El otro día lo hicimos pero es importante no cometer errores, ser sólidos, estar concentrados y apretar bien».

Asimismo, el técnico del Cádiz no cree que su equipo defienda peor por sacar un once con Álex y Ortuño en el centro del campo. «El equipo no se ha resentido defensivamente por el hecho de sacar un centro del campo con mayor capacidad creativa. Los análisis siempre son más positivos cuando ganas que cuando pierdes pero nosotros hemos sido críticos con algunos partidos que hemos ganado».

Sacar mayor rendimiento ofensivo

Con tres partidos seguidos a domicilio por delante, el entrenador amarillo comprende la exigencia. «Estamos en un club grande y la sensación es que tenemos que ganar todos los partidos pero nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. No hay ningún equipo de la categoría que marque grandes diferencias. Hay mucha igualdad en la categoría y ganar cuesta mucho.

Cuestionado por la situación de Brian Ocampo, que ya no juega ni los descuentos con el marcador en contra, Garitano apunta que «el otro día el equipo no tenía espacios y entendía que necesitaba otro tipo de futbolistas. Estoy contento con Brian Ocampo pero hay mucha competencia». En este sentido cree que los de arriba pueden dar mucho más aún. «Hay que sacar mayor rendimiento a los de arriba. No estamos haciendo muchos goles y creo que podemos hacer más rendimiento».