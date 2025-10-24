Los recortes en el Cádiz, la adaptación de Garitano

El Cádiz viaja en el día de hoy a Granada donde mañana disputará un nuevo encuentro de liga frente al cuadro nazarí en Los Cármenes. Se da el hecho de que tres días después juega en Murcia, ante el UCAM, partido de Copa del Rey, y tampoco hay que ser demasiado listo para comprender que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid el equipo gaditano podría aprovechar para una vez acabado el encuentro en Granada seguir viaje y quedarse en Murcia para jugar el martes y así ahorrarse una buena cantidad de horas de autobús.

Pero no hay dinero, y como tal, el equipo se ve afectado y se tiene que adaptar. Viaje a Granada, mañana de vuelta y el lunes para Murcia pasando por Granada. Así son las cosas.

Gaizka Garitano, perro viejo en estas lides, no alza la voz y aunque ha reconocido en más de una ocasión que la plantilla se ha planificado en función del bolsillo del club, se adapta a lo que hay sin rechistar.

«Esto me ha tocado en lugares como Eibar. Pasa en todos los sitios, no es una cuestión solo del Cádiz», destaca el entrenador cadista. El vasco asume la situación con naturalidad y sin quejarse en absoluto. «Es algo a lo que nos tenemos que amoldar y también se ha notado en la estructura de la plantilla».

Todo a raíz de preguntar por el encuentro con Rubén Alcaraz este sábado en Granada, donde el futbolista está siendo importante tras salir despedido del club cadista este verano. «Fue un tema económico. Nosotros aquí tenemos jugadores importantes y estamos por delante del Granada en la clasificación. Le deseo lo mejor a Rubén y me alegro que le vaya bien», apuntaba Garitano.